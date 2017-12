Anna Kendrick: Čím čudnejšie veci píšem, tým som šťastnejšia

Herečka Anna Kendrick má rušný rok. Sama priznáva, že je workoholička, v kinách len do konca tohto roka prehrmí šesť jej filmov.

21. júl 2016 o 16:45 Monika Grešová

Bledá, neohrabaná a veľmi malá. Spravte disciplinovaný zástup, páni. Táto výzva nepochádza zo žiadnej internetovej zoznamky. To len americká herečka Anna Kendrick rada provokuje na svojom twitterovom účte. Napísané to má priamo vo svojom profile a aj vďaka jej sarkastickým, necelebritným vtipom o vlastnej výške či závislosti od televíznych reality šou ju dnes poznajú davy.

V súčasnosti je azda jednou z najúspešnejších herečiek svojej generácie, no rozhodne takto nevtipkuje preto, aby bola stredobodom pozornosti. Proste je len sama sebou a nebojí sa napísať, čo má na jazyku. „Zistila som, že čím čudnejšie veci píšem, tým som šťastnejšia, a to isté platí aj o mojich fanúšikoch,“ povedala v rozhovore pre magazín Time.

Už ako desaťročná začala dochádzať autobusom do New Yorku, aby mohla chodiť na herecké konkurzy. (zdroj: SITA)

Hviezdila už v detstve

Už ako malá vedela, čo chce v živote robiť. Aj keď spočiatku to bolo každý rok niečo iné. Raz snívala o živote princeznej, potom chcela byť zlatá medailistka. Ako desaťročná školáčka začala autobusom dochádzať zo svojho domova v Portlande v Maine do New Yorku, vyše päťsto kilometrov, len preto, aby sa zúčastnila divadelných konkurzov na Broadwayi.

Iba o dva roky neskôr ju už obsadili do hlavnej úlohy v muzikáli High Society a krátko po premiére prišla nominácia na cenu Tony, jednu z najprestížnejších cien v divadelnom svete. V histórii nominácií na túto cenu je dodnes treťou najmladšou kandidátkou. Aj keď ju nakoniec nezískala.

O päť rokov neskôr už prvýkrát pričuchla aj k filmovému remeslu, keď ju obsadili do komédie Camp (2003) z prostredia letného tábora. Objavila sa aj ako klebetná Jessica v upírskej sérii Twilight, no nedalo sa povedať, že tieto filmy by boli kritikmi oslavované. Skôr naopak. Režisér Jason Reitman o filmovej sérii povedal, že je cintorínom herectva a zrejme si to mysleli viacerí.

Camp (2003). (zdroj: OUTNOW)

On však videl v Anne potenciál, a tak pre ňu napísal rolu po boku Georgea Clooneyho vo filme Lietam v tom (2009). Až v ňom sa znovu mohla vrátiť ku kvalitám, ktoré jej ako dvanásťročnej priniesli prvú vzácnu nomináciu. A po prvej prišli ďalšie, ešte vzácnejšie - nominácia na Oscara, BAFTU aj Zlatý glóbus.

Streepovej sa bála

Odvtedy je z nej workoholička, ktorá pracuje v priemere na piatich filmoch ročne. Paradoxom však bolo, že film, za ktorý mala na dosah cenu Akadémie, dvere jej kariéry stále nechal napoly zatvorené. Naďalej dostávala samé nevýrazné vedľajšie postavy v druhotriednych filmoch.

V muzikáli Ladíme! (2012) sa uviedla ako schopná speváčka. (zdroj: OUTNOW)

Až komerčne úspešný muzikál Ladíme! (2012) jej meno pretlačil do centra pozornosti vo svete pop kultúry. Jej cover verzia apalačskej ľudovej piesne s názvom When I’m gone (Keď som preč) sa nakoniec vyšplhala na šiestu priečku v hudobnom rebríčku Billboard Hot 100. Aj keď spev jej očividne nerobí žiadny problém, muzikálom sa plánovala aspoň na chvíľu vyhnúť.

„Potom, čo som dotočila muzikál Ladíme!, ďalšie už v pláne neboli. Ale zrazu mi ponúkli ďalšie roly, nemohla som povedať, že sa držím od tohto žánru ďalej a hodiť ich za hlavu.” A tak si zahrala v ďalších. Napríklad Popolušku po boku zlej čarodejnice Meryl Streepovej v muzikáli Príbehy z lesov (2014). „Všetci herci ju pre jej herecké kvality považujú za najzastrašujúcejšiu osobu, s ktorou by mohli pracovať. Ona však má talent, že sa s ňou napokon každý cíti príjemne,” hovorila Anna o spolupráci s oscarovou herečkou.

video //www.youtube.com/embed/W10rF3H_S60

Z herečky spisovateľka

Tento rok je tridsiatnička Anna Kendrick v kinách hneď v šiestich filmoch, aj keď niektoré z nich boli natočené už pred dvoma rokmi. Až sa natíska otázka - naučil ju niekedy niekto povedať aj nie? „Dostala som sa do bodu, keď som si uvedomila, že sa môj život rozpadá a potrebujem ho dať znovu dokopy,“ priznala sa v jednom rozhovore.

Prekvapivá prestávka v nakrúcaní druhého pokračovania muzikálu Ladíme! o spievajúcej skupinke outsideriek, nápadne podobného seriálu Glee, konečne donútila herečku s averziou voči akémukoľvek voľnu spomaliť. „Svet sa prekvapivo nezrútil, takže je to asi znak toho, že nemusím pracovať každý deň,“ hovorí.

(zdroj: SITA)

Dieru v natrieskanom diári využila na písanie knihy, ktorá vyjde už v novembri. Chcela totiž vytvoriť niečo, pod čím by bola podpísaná iba ona sama, niečo, čím by vyjadrila svoju nešikovnosť a malichernosť.

Nakopla ju v tom práve popularita, akej sa tešili jej príspevky na Twitteri. Dala preto dokopy zbierku autobiografických esejí, v ktorých spomína na hocičo od čias strednej školy až po absurdnosti, s ktorými sa stretla v Hollywoode.

Pre film žije

Hereckú kariéru zvykne Anna porovnávať s akciovým trhom. „Neexistuje žiadny spôsob, ako môžete dosiahnuť, aby stále rástol, pretože nikto nevie, čo sa udeje.“ Na rozdiel od niektorých kolegov ju zatiaľ nezvádzajú ani príležitosti hrať v televízii alebo znovu na Broadwayi.

Tvrdí, že ak žijeme v dobe, keď sú ľudia ešte ochotní prísť do kina a sledovať filmy, chce byť toho súčasťou aj naďalej.

A vyzerá to tak, že skúša čokoľvek, čo jej príde pod ruku. Teraz ju v kinách vidieť v komédii Mike a Dave zháňajú baby (2016), ktorý filmoví kritici-vizionári vopred označili za prepadák, no ukazuje sa, že film je prekvapivo vtipný a nie je úplnou katastrofou.

video //www.youtube.com/embed/33MtR-g4Jcg

Hrá v ňom po boku Zaca Efrona a Adama DeVina - nenapraviteľných bratov hľadajúcich slušné partnerky, ktoré by ich umiernili aspoň na sestrinej svadbe. Nájdu však dve kamarátky, ktoré sú ešte väčším postrachom než oni dvaja.