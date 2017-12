Takú nenávisť voči ženám som ešte nezažil, vraví režisér Krotiteľov duchov 3

Ženské obsadenie diváci neprijali, herečku Leslie Jonesovú prirovanali na twitteri k opici

22. júl 2016 o 13:08 Kristína Kúdelová

"Vaši Krotitelia nie sú prvým filmom, v ktorom vystupuje opica," napísal na twiteri používateľ YellowArmedImposter. Herečka Leslie Jones si ho prečítala a pochopila, že je o nej. Napísala svoje posledné slová: "Tomuto naozaj nerozumiem." A zo sociálnej siete sa odhlásila.

Keďže Twitter zaregistroval, že na jeho platforme sa voči ženskému obsadeniu nových Krotiteľov duchov objavilo viac sexistických komentov, a voči herečke Jonesovej aj rasistických, zdvojnásobil svoje zvyčajné úsilie a pokúsil sa ich mazať.

Agentúra Reuters pripomína, že twitter bol už neraz kritizovaný za slabú kontrolu útočných a nenávistných príspevkov a cituje právničku Mary Anne Franksovú z University of Miami: "Teraz sa evidentne snaží vyriešiť problém, ktorý mal už niekoľko rokov.“

Leslie Jones mala na sieti 250-tisíc sledovateľov a hoci jej rozhodnutie bolo nekompromisné, aspoň sa s nimi rozlúčila. "Dnes večer opúšťam twitter. Uslzená a so smutným srdcom. To všetko preto, že som nakrútila jeden film. Môžete ho nenávidieť, ale toto... To je naozaj zlé." Pri premiére Krotiteľov duchov 3 vraj pochopila, prečo sa toľko verejne známych ľudí twitteru vyhýba a nikdy si na ňom nemienia otvoriť svoje konto.

Jeho zástupcovia dnes tvrdia, že zvýšenie efektívnosti pri kontrole príspevkov je ich prioritou. "Vieme, že veľa ľudí si myslí, že sme pre to neurobili dosť. Súhlasíme s nimi," cituje ich Reuters.

Autori filmu Krotitelia duchov 3 sú pod veľkým tlakom. (zdroj: OUTNOW)

Film Krotitelia duchov režiséra Paula Feiga prichádza do našich kín na budúci týždeň. Nadväzuje na veľký hit Ivana Reitmana z roku 1984 a jeho pokračovanie z roku 1989. No kým v nich viedol Bill Murray čisto mužskú partičku, Feig si dovoli nakrúcať s herečkami. Reakcie na taký krok ho nesmierne sklamali.