Zabudnite na novinku od Adele. Vznikol lepší album o zlomenom srdci

Bat For Lashes na novej nahrávke spieva o tom, že ani svadba nemusí človeka spraviť šťastným. Tu sú dôvody, prečo sa podaril.

22. júl 2016 o 14:52 Marek Hudec

Natascha Khanová na novinke Bat for Lashes spieva o tom, že ani svadobné šaty vás nemusia urobiť šťastnými. (Zdroj: Bat for Lashes Facebook)

Svadba je rituál, ktorý síce pozná takmer celý svet, no možno mu predsa len dobre nerozumieme. Poukazuje na to britská speváčka Natascha Khanová, ktorá práve vydala nový album pod prezývkou Bat for Lashes.

Aj v minulosti ju zaujímali rituály. Pred rokom napríklad Khanová pripravila nahrávku s projektom Sexwitch, na ktorom sa zas snažila napodobniť rôzne domorodé obradné piesne. Speváčke sa zdá, že svadba sa od nich veľmi nelíši. Aj s ňou sa spájajú rôzne naivné predstavy. Na nahrávke s názvom The Bride z nej preto urobila vstupnú bránu do podsvetia, kde musí poslucháč čeliť obavám a sklamaniam.

Veselo vám z neho nebude, no je výnimočný. Tu sú dôvody, prečo:

video //www.youtube.com/embed/thDACGLOPIs

1. Vznikol vydarený konceptuálny album s netradičnou témou

Nový album The Bride opisuje ucelený príbeh s úvodom, jadrom a záverom. Je to, akoby ste počúvali rozprávanie pri nočnej opekačke. Všetko stíchne, počujete praskanie ohňa a konárov stromov a do toho nádherný hlas opisuje tragédiu plnú duchov:

Nevesta mala zažiť najšťastnejší okamih svojho života. Pripravovala sa na svadbu, no bolo to zradné. „Nemôžete čakať, že jeden okamih vyrieši všetky vaše problémy a urobí vás naveky spokojnými. Tak svadba nefunguje,“ vysvetľovala Khanová magazínu Rolling Stone tému novinky.

Jej hlavná hrdinka totiž pre oltárom zisťuje, že snúbenec umrel cestou do kaplnky. Nové piesne vám odpovedia na to, či sa dá s takýmto hrozným osudom vyrovnať.

video //www.youtube.com/embed/pBfZooPrmfo

2. Prekonáva Adele

Je ľahké uhádnúť, kto má dnes medzi ženskými speváčkami monopol na piesne o stratenej láske a zlomených srdciach. Ak si však všetky vydané albumy britskej superhviezdy Adele pustíte za sebou, môžete mať pocit, že sa platňa točí na mieste.

Bat for Lashes pristupuje k skladbe balád oveľa premyslenejšie, nechce sa opakovať. Medzi piesňami mení štýl spevu aj zloženie nástrojov. V jednej (Land´s End) sa rozozvučia clivé sláčiky, ďalšia (Sunday Love) zas tempom pripomína elektronickú diskotéku.

Na nahrávke The Bride mieša mnoho hudobných, ba aj umeleckých inšpirácií: medzi svoje vzory napríklad Khanová zaraďuje Davida Lyncha a jeho bizarné temné filmy. Nehovoriac o tom, že je multitalent. Nový album si nielen naspievala, ona ho sama napísala, zložila a dokonca v ňom hrá na bicie, gitaru, harfu či mandolínu. Jej vízia je preto ucelená a priamočiara. Piesne fungujú samotne, ale aj ako epizódy celku.

video //www.youtube.com/embed/XBjuJbvqm_Y

3. Spája melodrámu so strašidelnou atmosférou

Nevesta v piesni In God´s House prichádza pred oltár, kde sa má dozvedieť strašnú správu. Počujeme zvuk pripomínajúci organ zmiešaný s pulzujúcim elektronickým rytmom.

„Oči a mihalnice mám plné rosy, túžia po milovanom. Cítim však, že niečo nie je v poriadku,“ spieva Khanová charizmatickým sopránom citlivo, precítene, teatrálne, pričom jej hlas dopĺňa tichá melódia ako jemná kulisa.

Nie je v tom žiadny gýč, speváčka dokáže efektne vytvoriť atmosféru, ktorá je zároveň citlivá, melodramatická a strašidelná zároveň – keby mala mať rozprávka Mŕtva nevesta Tima Burtona muzikálové pokračovanie, znelo by presne takto.

Prečítajte si tiež: