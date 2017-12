Hudobník Jack White vyrobil vesmíru odolný gramofón

Americký rocker a veľký experimentátor s vinylmi posiela platňu do stratosféry

26. júl 2016 o 12:29 Kristína Kúdelová

Vo vydavateľstve hudobníka Jacka Whita už vytlačili tri milióny platní. Spoločnosť Third Man Records založil pred siedmimi rokmi ako malé nezávislé vydavateľstvo, ale plány na oslavu má pomerne veľké. O tri dni chce pustiť vinylovú platňu do vesmíru, informoval časopis Rolling Stone.

Bývalému pracovníkovi NASA Kevinovi Carricovi zveril výrobu dopravného prostriedku, ktorý ponesie "vesmíru odolný" gramofón. Volá sa The iCarus Craft. Nie je to vesmírna loď, White sa zmieril s tým, že to bude stratosférický balón.

Jack White je držiteľom ôsmich cien Grammy. (zdroj: THIRD MAN RECORD)

Jack White je americký rocker a bluesman. Povedať, že má doma osem cien Grammy, by bolo málo, pretože veľkú časť jeho hudobného života tvoria vynálezy. Spolu s Neilom Youngom patria asi medzi najväčších milovníkov vinylov, pripravených vynachádzať ďalšie a ďalšie zlepšováky, aby sa vrátili do života.

Keď pred dvoma rokmi nahral Jack White album Lazaretto, predstavil takzvanú Ultra LP. Platňa sa dala spustiť na troch rýchlostiach (33, 45 aj 78 otáčok za minútu), ihla pri prehrávaní smerovala od vnútra platne von, jedna pesnička bola ukrytá aj pod stredovou nálepkou vydavateľstva a na strane B sa pri hraní objavoval hologram bieleho anjela. Rozoznateľného pod správnym uhlom pohľadu.

video //www.youtube.com/embed/xsscSzmjOFY

Je celkom pochopiteľné, že Jack White túžil aj po platni vo vesmíre. Rozhodol sa, že na nej bude nahratá skladba A Glorious Dawn.

Elektronický hudobník John D. Boswell v nej do hudobnej podoby zmixoval slová astrofyzika Carla Sagana, fyzika Richarda Feynmana i Stephena Hawkinga, ktoré kedysi odzneli v americkej televíznej relácii Cosmos. Tá by sa dala prirovnať k relácii Jiřího Grygara, ktorú niekoľko rokov vysielala Československá televízia: Okná vesmíru dokorán.