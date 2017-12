Koncertný biznis rastie, kto na turné zarába najviac?

Aj v časoch veľkých vizuálnych šou majú úspech koncerty, ktoré sú postavené najmä na hudbe.

26. júl 2016 o 14:38 Kristína Kúdelová

Bruce Springsteen počas The River Tour 2016.(Zdroj: SITA/AP)

Osemdesiatdvakrát. Bruce Springsteen má v Nórsku fanúšika, ktorý bol už toľkokrát na jeho koncerte. Bude mu hrať aj vo štvrtok v Osle, pretože päťdesiatnik Morten Kjærvik patrí medzi tých, čo si stihli kúpiť lístky, kým sa za 21 minút nerozchytali, píše portál televízie NRK.

Situáciu v koncertnom biznise práve hodnotil portál Billboard. Z jeho štatistík vyplýva, že hoci množiace sa bezpečnostné hrozby a ekonomická neistota poznačili niektoré festivaly, koncertné šnúry prežívajú celkom dobré časy. Rastú a zarábajú. Bruce Spingsteen na nich tento rok zarobil najviac: vyše 135 miliónov dolárov. Za ním je Madonna (124), po nej Beyoncé (97).

Bruce Springsteen je so svojou kapelou E Street band na turné, ktoré sprevádza vydanie zremastrovaného dvojalbumu River, ktorý zložil ešte v roku 1980. Je to nezvyčajne radostné turné. Boss zvykne svoje koncerty ladiť na špeciálnu tému, neraz sú poznamenané jeho dezilúziou z politiky a násilia v spoločnosti, tentoraz však hrá takmer iba pesničky o láske, dospievaní, kamarátstve. Plus mínus tri a pol hodiny.

video //www.youtube.com/embed/L-Ds-FXGGQg

Na vrchole koncertného rebríčka je Springsteen napriek tomu, že medzi prvými desiatimi je takmer najstarší (starší je len David Gilmour na 7. mieste) a že jeho koncerty sú úplnou klasikou. Žiadne vizuálne efekty, žiadna šou, len hudba. V Španielsku, ktoré patrí medzi jeho obľúbené krajiny, raz napísali: Každý by mal mať právo vidieť Brucea aspoň raz za život.

Najúspešnejšie turné 2016 podľa portálu Billboard: