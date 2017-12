Francúzska psychoanalytička napísala knihu pre tých, čo trpia neplodnosťou

Joelle Desjardins-Simon má diplom na to, aby sme jej bláznivé hypotézy brali vážne.

26. júl 2016 o 16:10 Hana Ševčíková

Môže sa na neplodnosti podieľať psychika? Ak áno, tak v akej miere, akými mechanizmami, akou silou? A hlavne, dá sa rozhovorom neplodnosť vyliečiť?

V našich zemepisných šírkach sa takéto otázky takmer vôbec nekladú. Centrá asistovanej reprodukcie riešia čisto biologickú stránku problematiky neplodnosti – ktorej výskyt sa, mimochodom, stále zvyšuje.

Sčasti to asi bude tým, že u nás nemá psychoanalýza ani psychoterapia takú tradíciu, ako „na západe“. Navyše, akékoľvek psychologické príčiny sa, bohužiaľ, stále považujú za bláznovstvo.

Preto je preklad a vydanie knihy francúzskej psychologičky a psychoanalytičky Joelle Desjardins-Simon v spolupráci s novinárkou Sylviou Debras Nevedomé príčiny neplodnosti (vydavateľstvo Portál) veľmi vzácne a inšpirujúce.

Je to ako v pokri

Pri populárno-odborných knihách je spoluautorstvo odborníka a novinára čoraz častejším javom a ukazuje sa i v tomto prípade ako veľmi praktické – odborná stránka veci je zastrešená vysoko profesionálne, a novinárka zrejme zabezpečila zrozumiteľnosť. Výsledok je dramaturgia knihy postavená na množstve príbehov neplodných párov a práce s nimi.

Autorky v knihe predstavujú mnohé takéto páry. Všetko sú to silné a čitateľsky príťažlivé príbehy, niektoré idú až cez štyri generácie. Čitateľ môže podľa svojho vkusu, odvahy a potreby hľadať svoju spojitosť s týmito ľuďmi.

Uvedomiť si, že neplodnosť môže mať psychologický pôvod, môže byť veľmi bolestivé, pre Francúzov aj pre Slovákov. „Je to podobné, ako v pokri, ak chce človek nadvihnúť pokrývku nevedomia a nahliadnuť dovnútra, je treba niečo staviť,“ píšu autorky. Ich knihu nemožno brať ako liečbu, ľuďom však veľa vysvetlí a pre odborníkov zaoberajúcich sa témou neplodnosti je to takmer povinné čítanie.

Pozor, bude to bolieť

U nás sú psychické vplyvy často zredukované na to, že potenciálni rodičia sú príliš upätí na splodenie dieťaťa, a to môže spôsobiť psychologický blok. Táto kniha ale odhaľuje oveľa hlbšie, bolestivejšie a konkrétnejšie korene. Autorky prevedú čitateľa rôznymi zákutiami, kadiaľ psychoanalýza pátra – vzťahy s rodičmi, so starými rodičmi, súrodenecké vzťahy.

Niekedy rolu dieťaťa vo vzťahu preberá jeden z partnerov a pre skutočné dieťa v ňom nie je priestor. Inokedy môže dieťa znamenať ohrozenie pre súrodenca, alebo pre budúcich rodičov v podobe oživenia ich nespracovaných psychických zranení. Samozrejme, nevedomých.