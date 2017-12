Procner vystavuje svoje banícke drevorezby v Bojniciach

23. apr 2005 o 13:51 TASR

Bojnice 23. apríla (TASR) Takmer 50 drevorezieb z baníckeho prostredia autora, bývalého baníka, ľudového umelca Jána Procnera z Handlovej obsahuje výstava, ktorú dnes sprístupnili verejnosti v Bojniciach.

Ide prevažne o drevorezby, ktoré umelec niekoľko mesiacov vystavoval v ojedinelej podzemnej galérii, v takmer sto rokov starej banskej chodbe, kde do 30-tych rokov minulého storočia boli stajne pre banské kone.

Procner pochádza z baníckej rodiny a v handlovskej bani odpracoval na rôznych postoch viac než tri desaťročia. To, čo v bani zažil, stvárňuje vo svojich drevorezbách, ktorých už vytvoril niekoľko sto. Sú akousi originálnou kronikou handlovského baníctva, od čias keď baníci dobývali uhlie za pomoci čakanov a pomáhali im slepé koníky, cez obdobie veľkej baníckej slávy, nástup mechanizácie, rekordy, až po súčasný postupný útlm ťažby. Každý jeho reliéf je príbehom, má myšlienku a neraz pomocou neho umelec aj karikuje rôzne nedostatky a dobu. Vytvoril aj tri banícke betlehemy, na ktorých príbeh o narodení Ježiša Krista situoval do podzemia.

Na výstave prezentuje aj svoje najnovšie dielo. Inšpiroval sa umierajúcou handlovskou baňou, kde po sto rokoch postupne končí ťažba uhlia. Na reliéfe svojim typickým satirickým rukopisom stvárnil baňu ako Matku zem, ktorá voľakedy bohato z prsníka nadájala baníkov a teraz im však ponúka iba figu borovú. Sama má oči vpadnuté, zuby zriedené, spod sukne symbolizujúcej podzemie, vychádzajú prázdne banské vozíky. V jednom sa vezie potkan, ktorý vie, že keď v bani nebudú baníci, nemôže tam zostať ani on. V spodnej časti reliéfu je tvár zúfalého baníka, ktorý sa obzerá po svete, kde by našiel nejakú robotu. Pre Procnera je to smutná skutočnosť, že baníci musia z bane odchádzať a hľadať si iné zamestnanie.

Výstava potrvá do polovice mája.