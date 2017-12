Oscarový herec Jean Dujardin chcel podporiť obete v Nice, Francúzov tým popudil

Šokovaný herec musel reagovať na obvinenia, že si robí reklamu

27. júl 2016 o 9:45 Kristína Kúdelová

Chcel prejaviť svoj smútok a solidaritu, skoro vôbec to nevyšlo. Herca Jeana Dujardina začali Francúzi obviňovať z toho, že si chcel na nešťastí v Nice nahnať divákov pre svoj nový film.

Dujardin je pýchou Francúzska a dnes určite jeden z najlepších hercov, akých táto krajina má. Pred štyrmi rokmi získal Oscara za čiernobiely a nemý film The Artist, vzápätí ho Martin Scorsese obsadil do Vlka z Wall Street. Svet ho vtedy objavil, ale doma to už bola dávno jasná vec. Jean Durjardin bol veľmi populárny, aj vďaka bláznivej komédii Brice de Nice, kde vystupuje ako uletený surfer Brice z Nice.

Po atentáte zo 14. júla bol medzi prvými osobnosťami, čo na sociálnych sieťach napísali postihnutým rodinám odkaz. Vyzval Francúzov, aby boli solidárni a darovali peniaze nadácii Fondation de France. A potom aj pripojil kresbu, na ktorej je zdevastovaný surfer, opretý o dosku v národných farbách. "Nezabudnem," pripísal.

Ako Brice z Nice. (zdroj: OUTNOW)

(zdroj: TWITTER)

Kým jedni to pochopili tak, že sú chvíle, keď aj bezstarostný Brice prepadne zúfalstvu, istú skupinu Francúzov odkaz pobúril. Nová časť Brica z Nice príde do francúzskych kín v októbri, oni v tom vytušili zneužitie situácie. "Dobrá reklama!", písali mu na Twitteri. "Nemyslíte si, že je to nemiestne? Museli ste sem zavesiť práve takýto obrázok?"

Množiace sa útoky donútili šokovaného Dujardina reagovať, dnes o tom píšu všetky miestne médiá. "Nie vždy myslíme na reklamu, nie vždy myslíme na našu prácu," napísal. "Niekedy aj žijeme, tak trochu ako ľudia."