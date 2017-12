Režisér Anthropoidu: Ste úžasná krajina. Ibaže o tom neviete

Angličan Sean Ellis nakrútil film o atentáte na Heydricha. Pridal sa k tým, ktorých strhla naša história.

27. júl 2016 o 18:16 Kristína Kúdelová

Šestnásť rokov sníval anglický režisér Sean Ellis, že nakrúti film o Janovi Kubišovi a Jozefovi Gabčíkovi. Ich vzburu proti nacistickému režimu v podobe atentátu na Heydricha v roku 1942 považuje za najvyššiu formu hrdinstva a hnevá ho, ak to niekto prirovnáva k súčasnému terorizmu. Jeho dráma Anthropoid vznikla v českej koprodukcii, a v hlavných úlohách hrajú veľké svetové hviezdy: Jamie Dornan a Cillian Murphy. ,,Hoci Američania by radi videli, ako Kubiš s Gabčíkom bojujú s Nemcami pri západe slnka, ja som sa radšej držal historických faktov," hovorí.

Československý film Jiřího Sequensa Atentát z roku 1964 ste asi videli.

,,Áno, je to zvláštny film, nechcel by som byť jeho režisérom. Vznikol počas komunizmu a je tým poznamenaný. Vtedy nebolo možné, aby niekto prezentoval Gabčíka a Kubiša ako martýrov, pretože tí dvaja sa predsa vzbúrili proti diktátorskému režimu. A ukazovať vzburu proti režimu v čase komunizmu? S tým sa dalo pracovať len veľmi opatrne. Vlastne sa divím, že u vás vtedy taký film vznikol. Je z neho zrejmé, že sa režisér pri ňom necítil veľmi pohodlne."

Ako v ňom na vás pôsobili Gabčík a Kubiš?

,,Neboli to legendy, neboli to martýri, boli to len vojaci. Vzdialené figúry, ktoré sa ma nemohli dotknúť."

Ako ste si ich predstavovali vy? Akých ľudí vidíte za ich legendami?

,,To bola pre mňa základná otázka: Akí boli? Ako sa cítili pri tom, čo robili a ako by som sa na ich mieste zachoval ja? Ako by som zareagoval, keby našu krajinu niekto obsadil, vstúpili by sme do vojny a ja by som dostal rozkaz na vykonanie atentátu? Čin Gabčíka a Kubiša vychádza zo situácie, ktorú si dnes vôbec nevieme predstaviť."

O vojenských konfliktoch však počúvame zo všetkých strán.

,,Aj tak je to komplikovanejšie, ako si myslíme. Žijeme v časoch počítačov, mladí ľudia hrajú počítačové hry, kde každú chvíľu niekoho odstrelia. Skoro v každej z nich držia v rukách zbraň. Neverím tomu, kto by povedal: Žiadny problém, pridám sa k armáde a budem plniť rozkazy. Veď sa pozrite na vojakov, čo sa vrátili z Afganistanu. Je úplne jasné, že ich tá skúsenosť vážne poznamenala.“

Pri nakrúcaní Anthropoidu s Jamiem Dornanom. (zdroj: KVIFF)

Vo vašom filme je silný moment, keď si Gabčík a Kubiš uvedomia, že zomrú.

,,Ktorý moment to bol pre vás?"

Keď Kubiš pár hodín pred útokom zrazu prepadol záchvatu paniky a Gabčík ho upokojoval. Zažili ste niekedy podobne extrémnu situáciu?

,,Také niečo si môžete len predstaviť. Poviete si len, možno z dramaturgického hľadiska by bolo dobré, keby mal Kubiš panický záchvat. Keby sa ukázalo, že presne ten muž, koho niekto vyšle, aby zabil človeka, človeka prosto zabiť nedokáže. To je pre film zaujímavý konflikt. Tá chvíľa, keď si diváci uvedomia, že oni dvaja to nedokážu a celú akciu pokašľú, je veľmi dôležitá. Je obrazom toho, ako zúfalo zle bola operácia pripravená. Kubiša bolo treba v poslednej chvíli,,nahradiť - to je predsa strašná organizácia."

Čudujete sa?

,,Nie. Práve preto, že si sám seba neviem v takej situácii predstaviť. Niekto by možno povedal: Jasné. Pôjdem tam, vrazím mu jednu do tváre, odzbrojím ho a odstrelím. Naozaj? No tak to chcem vidieť. Aj keby si myslel, že to dokáže, príde na miesto a tam zistí, že je všetko inak."

Boli chvíle, keď ste si pri práci na tomto filme želali, aby zostali nažive?

,,Áno. Boli aj chvíle, keď som si želal, aby sa ich príbeh skončil aspoň trochu inak. Páčilo by sa mi, keby boli Gabčík a Kubiš na konci filmu spolu v krypte. Rozhodli sme sa však, že sa budeme držať historických faktov. Jan zomrel hore v kostole a Jozef zomrel dole. Paradoxne, pre film to bolo ešte lepšie. Najprv sledujete Jana, ako sa dostane k momentu smrti. Je to šokujúce, pretože sa to stane veľmi rýchlo. A potom vás zavedieme dole a vy si uvedomíte, že Jozef zostal úplne sám, ako celkom posledný. Viete, že teraz musíte k momentu smrti odprevadiť jeho. To je ešte lepšie, ako keby boli spolu."

Jozefa Gabčíka hrá skvelý írsky herec Cillian Murphy. (zdroj: KVIFF)

Úlohu Jana Kubiša s veľkou oddanosťou zahral Jamie Dornan. (zdroj: KVIFF)

Bolo by to emocionálne jednoduchšie, keby boli spolu?

,,Zrejme áno. Janova smrť je šok. Ale čo je zvláštne, Jozefova smrť pôsobí ako vyslobodenie. Je v tom niečo duchovné, niečo veľmi silné, čo by ste nezažili, keby sa nerozdelili. Takže historická pravda bola pre mňa nakoniec to najlepšie, čo sa mi mohlo stať. Viem, že v americkej verzii by spoločne útočili na Nemcov pri západe slnka, ale takú sme my nerobili."

Čítali ste knihu francúzskeho spisovateľa Laurenta Bineta HHhH? Tiež je o Gabčíkovi a Kubišovi.

,,Nehovorte mi, že sa vám páčila."

Veľmi. Čo sa vám na nej nezdá?

,,Je to hrozná kniha."

Prečo?

,,Binet je perverzný idiot, sexistické prasa. Rozčuľovalo ma, keď sa rozpisoval o tom, ako prišiel do Prahy a s koľkými ženami spal. Načo také veci vypisuje?"