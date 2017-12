Filmy, ktoré sa tento týždeň oplatí vidieť v kine

Pozrite si prehľad filmov, ktoré majú premiéru v kinách.

Jason Bourne

(USA 2016, 123 minút)

1,34 miliardy dolárov – toľko od roku 2002 utŕžila séria agentských thrillerov o nájomnom zabijakovi s vymazanou pamäťou podľa románov amerického spisovateľa Roberta Ludluma. S hereckým predstaviteľom titulnej postavy Mattom Damonom je zviazaná tak pevno, že film Bourneov odkaz z roku 2012, v ktorom Bourne nefiguruje, diváci neprijali. Damon je však späť – a odhodlaný odkryť i posledné tajomstvá svojej minulosti, bez ohľadu na to, či sa ukrývajú v Berlíne, Londýne, Ríme, Aténach alebo Las Vegas.

Krotitelia duchov

(Ghostbusters, USA 2016, 116 minút)

Režisér Paul Feig sa preslávil ženskými obdobami amerických vulgárnych komédií (Dámska jazda, Drsňačky, Špión). Obsadiť ženy do zemitej ľudovej zábavy, založenej na grimasách a telesných výlučkoch je jedna vec, no prešiť im na telo príbeh, z ktorého sa v roku 1984 stal fenomén, mnohí považujú za neospravedlniteľné rúhanie. New York tentoraz neobsadili len duchovia, ale i čertovsky drsné ženy, odhodlané dať na frak nielen nadprirodzeným bytostiam, ale i mizogýnskym divákom.

Pán Dokonalý

(Mr. Right, USA 2015, 95 minút)

Hviezda Twilight Sagy a ženských vulgárnych komédií Ladíme Anna Kendricková hrá mladú ženu, zaľúbenú do nesprávneho chlapa. Láska však dokáže nielen prenášať hory, ale aj ochrániť milovaného nájomného zabijaka pred hnevom mafie. Španielsky režisér Paco Cabezas a jeho krajan kameraman Daniel Aranyó vlani v Spojených štátoch nakrútili romantickú dobrodružnú komédiu podľa amerického scenáristu Maxa Landisa (Kronika, Victor Frankenstein, Ofajč). Veľa vody s ňou síce nenamútili, ale letné kiná znesú všetko!