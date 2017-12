Špionážna skutočnosť predbehla fikciu, Bourne sa musel vrátiť (recenzia)

Nastala doba Assangea a Snowdena. Ako to poznačilo film, ktorý konkuruje Jamesovi Bondovi?

29. júl 2016 o 16:04 Kristína Kúdelová

Nedávno sme videli, keď prišiel do kín film Spectre, že James Bond vie ešte stále preplávať svetom s radosťou a eleganciou. Aj keď žije vo svete špionáže a na vlastnom tele konštatuje, že jej novodobá podoba je čoraz nebezpečnejšia. Jason Bourne nikdy také šťastie nemal.

Štúdio Universal si ho naprojektovalo, aby tajnému agentovi z Londýna v kine konkuroval. A jeho poznávacou značkou sa stala zraniteľnosť, bezmocnosť, osamelosť. Jason Bourne je človek, ktorý sa rovná iba nejakému evidenčnému číslu, nejakému štatistickému záznamu. CIA mu kedysi vymyla pamäť a nadizajnovala ho na jedinú misiu: zabíjať, v záujme štátnej moci.

Tri filmy, ktoré o ňom od roku 2002 vznikli, boli realistickejšie ako Bondove dobrodružstvá. To sa nedalo odoprieť.

Dôvod, prečo sa vrátiť

Štvrtý diel bol zvláštny. Volal sa Jason Bourne, ale Bourne v ňom nebol. Matt Damon nevidel dôvod, aby v príbehu pokračoval, keď jeho hrdina precitol, pochopil, že ho vláda zmanipulovala, a po dlhom, brutálnom boji s nájomnými vrahmi nanovo získal svoju identitu. Preto sa vo filme ocitol jeho nasledovník. Tak ako Bourne, aj on bol nečakanou chybou v tajnom programe, ďalší agent zabijak, ktorý v sebe našiel zvyšky ľudského citu, program CIA demaskoval a pokúšal sa z neho oslobodiť.

Do špionážnej série sa vracia zničený muž, outsider. (zdroj: OUTNOW)

Potom však nastúpil vek Juliana Assangea a Edwarda Snowdena. Filmári usúdili, že skutočnosť už znovu predbehla fikciu a začali písať scenár, ktorým sa ju snažili dobehnúť. Aj Matta Damona presvedčili, že to má zmysel, a preto je na plagáte k piatemu Jasonovi Bournovi znovu on. Do príbehu vrátil zlomeného muža, ktorý nemá šancu viesť ešte niekedy normálny život a dobrovoľne si vyberie život outsidera.

To, samozrejme, platí iba počas úvodných titulkov. Potom ho vyhľadá bývalá priateľka a vyzýva ho, aby sa do boja so CIA vrátil ešte raz. Vyprovokuje ho, keď mu povie, že aj jeho otec bol zapletený do programu, v ktorom sa z mladých dobrovoľníkov vyrábali stroje na zabíjanie. Nechcel by o tom vedieť viac, teraz, keď už sú v platnosti vynovené a ešte brutálnejšie programy?

Čo sme ešte o svete nevedeli

Dnes by sme v kinematografii ťažko hľadali lepší prípad globalizácie, ako je Jason Bourne. Z amerického spôsobu špionáže vyrobil planetárnu štvanicu, vysokú strategickú hru, prekračujúcu všetky možné hranice: zemepisné, etnické, náboženské, politické, morálne, fyzické, technologické.