Zomrel britský herec Sir John Mills

23. apr 2005 o 19:10 TASR

Londýn 23. apríla (TASR) - Vo veku 97 rokov zomrel dnes ráno britský herec a držiteľ Oscara Sir John Mills, oznámil správca jeho majetku. Podľa jeho slov Mills asi mesiac bojoval s infekciou dýchacích ciest a "zostal pozoruhodne čulý až do samého konca".

Mills, narodený vo februári 1908 vo Felixstowe na juhovýchode Anglicka, zažiaril v množstve otvorene patriotických filmov v 40. a 50. rokoch minulého storočia, ako boli The October Man, Scott of the Antarctic a Dunkirk.

V roku 1971 získal prestížnu cenu Americkej filmovej akadémie za najlepšiu vedľajšiu úlohu vo filme Ryanova dcéra. Odvtedy Millsova kariéra začala upadať, no s hraním pokračoval takmer až do konca svojho života. V roku 2003 sa objavil v snímke Bright Young Things v réžii britského komika Stephena Frya.

Mills bol dvakrát ženatý. Zostala po ňom jeho druhá manželka Mary Hayley Bellová, jeden syn a dve dcéry.