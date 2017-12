Slovenské divadlo prerazilo vo svete. Pomohli mu Maďari

Je koniec zakliatym tradíciám. Súbor Ifjú Szivek pochopil nové možnosti tanca a dostal sa s ním do sveta

31. júl 2016 o 6:20 Eva Andrejčáková

Na otázku identity sa možno pozrieť aj cez tému domáceho násilia a rodových stereotypov. S takou ideou prišlo tanečné divadlo Ifjú Szivek a na prestížnom festivale v Avignone sa ukázalo ako sebavedomý partner so svetom.

Celý divadelný svet bol v júli v Avignone. Taká je už desiatky rokov tradícia, len Slovensko sa jej nezúčastňovalo. Zmenilo sa to až teraz. vďaka tanečnému súboru Ifjú Szivek. Je to prvé slovenské zoskupenie, ktorému sa na najväčší divadelný festival podarilo dostať – vďaka novému projektu, ktorý vznikol v hlave dlhoročného choreografa súboru Dusana Hégliho.

Blízko k podstate

Keby sa Ifjú Szivek hlásili len do sprievodného programu Avignonského festivalu, možno by im na to stačilo prezentovať aj klasickú produkciu maďarského hudobno-tanečného folklóru. S ním sa tento súbor vo svojej mnohoročnej tradícii spája.

No Dusan Hégli o tanci uvažuje inak, čo v minulosti už viackrát ukázal. Nové možnosti vo využití maďarského, slovenského či rumunského ľudového tanca uchopil už v predchádzajúcich tanečných inscenáciách Tanec diabla, Vyvlastnenie či Kukučie vajíčko. Keď mal vycestovať do Francúzska, s Ifjú Szivek naštudoval Fine Tuning.

Pri tvorbe konceptu Fine Tuningu rozmýšľal nielen nad tým, ako zľahka osloviť moderného festivalového diváka, ale sústredil sa aj na to, ako využiť potenciál súboru s kvalitnou technickou prípravou vrátane živej hudby. Urobil to spôsobom, ktorým by pri posune tradičných tanečných postupov smerom k súčasnému tancu zostal čo najbližšie pri jadrnej tanečnej podstate.

Zakliate tradície

Pomohla mu téma domáceho násilia v područí rodových stereotypov, odkiaľ často pramení problém identity. Rozhodol sa ju hľadať v pohybových figúrach, ktoré síce majú svoju tradičnú a istú uzavretú formu, ale bez nového kľúča ostáva význam ich krásy zakliaty v národopisných obmedzeniach. Prelomil ich a výsledkom je sebavedomé a silné tanečné divadlo, pripravené na interpretácie.

Každovečerné vystúpenia na festivalovej scéne Espace Alya prilákali stovky divákov všehochuti, ktorí na dielo výborne reagovali. To, čo sa v polovici júla stalo len v pár desiatok kilometrov vzdialenom Nice, si uvedomovali – napriek každodenným bezpečnostným kontrolám – v uvoľnenej atmosfére zrejme až dodatočne.



O to lepšie je, že sedeli v tom čase práve v divadle, kde sa dá aj bez teroru myslieť na dôležité veci.

Ifjú Szivek na európskom festivale naživo ukázali, že je z istého pohľadu jedno, ako sa volajú, odkiaľ pochádzajú a kým sa cítia byť, podstatnejšia je inteligentná energia, ktorú vysielajú medzi ľudí v pulzujúcej mase.

