Stovky fanúšikov po celom svete čakali v radoch na nového Harry Pottera

V New Yorku stálo vo fronte najväčšieho kníhkupectva v meste na Union Square asi 500 ľudí.

31. júl 2016 o 17:43 ČTK

LONDÝN. Stovky potterovských fanúšikov sa v nedeľu tiesnili v kníhkupectvách od New Yorku po Singapur v snahe byť medzi prvými, ktorí pri začiatku predaja získajú knižnú podobu divadelnej hry Harry Potter and the Cursed Child (Harry Potter a prekliate dieťa).

Nový príbeh aj na divadelných doskách

Dlho očakávaná premiéra hry, ktorej dej sa odohráva 19 rokov po tom, čo románový príbeh mladého čarodejníka skončil, sa uskutočnila v sobotu v Londýne.

V New Yorku stálo v rade najväčšieho kníhkupectva v meste na Union Square asi 500 ľudí, ktorí podľa agentúry AFP vypukli v jasot, keď predavači paletu s knihami rozbalili.

Prvý výtlačok pripadol 24-ročnej Kate D'Auriaovej, ktorá naň čakala šesť hodín. Spravodajcovi AFP oznámila, že čítaním ôsmeho zväzku ságy chce stráviť celú noc.

Sága má špeciálne miesto v srdciach dvadsiatnikov

Rovnaké nadšenie panovalo aj v Singapure, kde pred jedným z miestnych kníhkupectiev čakalo asi 300 nedočkavých kupcov. Mladá žena, ktorá bola na rade ako prvá, uviedla, že počkať si stálo za to. "Na týchto knihách som vyrástla a v mojej knižnici majú špeciálne miesto," dodala.

Kniha o prekliatom dieťati sa opisuje ako ôsmy príbeh Harryho Pottera a v americkom knižnom rebríčku bola knihou s najväčším počtom predbežných objednávok od roku 2007, kedy vyšla posledná knihy o mladom čarodejníkovi.

Už tridsaťsedemročný Harry a jeho Ginny majú v príbehu syna Albusa, ktorý sa chystá študovať na Rokforte. Potomka Scorpiusa má Harryho niekdajší rival Draco Malfoy. Osudy oboch mladíkov sú stredobodom príbehu.