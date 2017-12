Na Slovensko opäť príde Dalajláma

Tibetský duchovný vodca príde v októbri do Bratislavy už po tretíkrát

1. aug 2016 o 8:50 Eva Andrejčáková

Keď si v marcových dňoch roku 1999 svet pripomínal okrúhle výročie tibetského povstania proti čínskej okupácii, pred šamorínskou synagógou stáli v dlhých radoch tisícky ľudí, ktorí sa cítili byť myšlienke veľmi blízko. Práve tu mohli vtedy na vlastné oči vidieť, ako vyzerá jedinečný rituál vzniku mandaly.

Úžasný symbol jednoty a rovnováhy, ktorý k nám prišli vytvoriť a vzápätí vysypať do Dunaja štyria budhistickí mnísi z Tibetu, sa ukázal ako predzvesť historicky prvej návštevy dalajlámu v našej krajine. Jeho Svätosť Tändzin Gjamccho, 14. Dalajláma, nositeľ Nobelovej ceny za mier, prichádza na Slovensko opäť.

V pomečiarovských časoch

Bude to v poradí už jeho tretia návšteva a organizujú ju opäť manželia Csaba a Suzanne Kissovci, zakladatelia galérie At Home Gallery, sídliacej v starobylých priestoroch spomínanej synagógy. Za dvadsať rokov svojej existencie sa stala dôležitým medzinárodným centrom kultúry a súčasného umenia.

Prvýkrát k nám Kissovci pozvali tibetského duchovného vodcu v októbri 2000, hostili ho spolu s jeho vyslancami 7priamo vo svojom dome. Organizácia jeho pobytu bola veľmi náročná, trvala rok a vzhľadom na možnosti a ochotu kompetentných predstaviteľov vlády bolo treba citlivo predchádzať komplikácie.

V pomečiarovských časoch, keď ľudia hľadali pokoj a správnu cestu ďalej, však vzbudila prítomnosť obrovskej duchovnej autority veľkú nádej. Bratislavská Univerzita Komenského vtedy dalajlámovi udelila čestný titul Doctor honoris causa.

Jeho druhá návšteva Slovenska sa konala o deväť rokov neskôr – septembri 2009 prišiel na pozvanie Nadácie Jána Langoša. Prebral od nej cenu za boj za ľudské práva a demokraciu vo svete.

To najlepšie z ľudstva

Duchovný otec Tibetu vlani oslávil 80. narodeniny. Do Bratislavy príde v dňoch 15. až 17. októbra, potom pokračuje vo svojej ceste do Prahy a do ďalších stredoeurópskych metropol. Počas pobytu v Bratislave bude mať verejnú prednášku v Aegon Aréne Národného tenisového centra a má to byť zároveň jeho jediné stretnutie so širokou verejnosťou. Predaj lístkov sa už v týchto dňoch spúšťa na Ticketportali.

„Dalajláma reprezentuje to najlepšie z ľudstva, spája súcit, láskavosť, ale aj veci každodenné v záujme celého ľudstva,“ hovorí Suzanne Kiss z At Home Gallery. Návšteva má podľa nej mimoriadny význam práve v súčasnosti, v časoch neistoty, zmien a nespokojnosti. „Verejná prednáška bude silným a čistým hlasom volajúcim za mier a nádej.“