Vracia sa staré dobré MTV a skvosty ako Nirvana unplugged

V pondelok sa hudobný kanál VH1 Classic mení na stanicu MTV Classic, ktorá zrecykluje legendárne koncerty i seriály.

1. aug 2016 o 13:14 Anita Ráczová

Všetci ju pozerali. Bola to takmer závislosť. Hudobná stanica MTV bola v 90. rokoch pre tínedžerov a ľudí okolo tridsiatky samozrejmosťou, ktorej jedinečnosť si všetci uvedomili, až keď všetko dobré, čo ponúkala, z obrazoviek zmizlo. To, čo prišlo potom, bola už úplne iná popkultúra, a trvá dodnes.

Nostalgia však zostala a bola taká silná, až prinútila šéfov spoločnosti MTV Network oživiť projekt, ktorého vysielanie sa spustilo presne 1. augusta 1981.

Stanicu VH1 Classic, ktorá je tiež v jej portfóliu, mení na MTV Classic. Vrátia sa skvosty ako MTV unplugged, animovaný seriál Beavis & Butt-head a mnohé ďalšie známe formáty.

Kurt Cobain v relácii MTV Unplugged. (zdroj: MTV)

„Kanál je výsledkom toho, čo nazývame projekt MTV Vault, čiže päťročné úsilie, počas ktorého digitalizujeme všetky kľúčové aktíva za posledných 35 rokov. Za ten čas sme zaznamenali viac ako milión nahrávok," hovorí Erik Flannigan, výkonný viceprezident MTV pre hudbu, akcie, stratégiu a rozvoj. „Do zabudnutia padlo toľko úžasného obsahu, roky sa nedal vidieť nikde. Preto si myslím, že je správny čas vrátiť z neho to najlepšie v novom kontexte,“ vysvetľuje Flannigan.

O jednej popoludní sa spustilo pásmo MTV Classic Videos, najväčšia delikatesa bola pripravená na večer. Každý si pamätá legendárne vystúpenie Kurta Cobaina, Dava Grohla a Krisa Novoselica s jednoduchým názvom Nirvana unplugged. Môžete ho vidieť znova. Po nich prichádzajú Erikah Badu, Bob Dylan, Neil Young, Aerosmith a Oasis.

V utorok vylezú z archívu The Cure, R.E.M a Alice in Chains.

Vracajú sa aj seriály Daria, Aeon Flux, Pimp my Ride, Jacckas, Run´s House alebo reality šou Real´s world.

„Pravdepodobne vás nevezmeme späť do konkrétnej chvíle, ako to robili hitparády alebo spravodajský súhrn dňa či týždňa, ale môžeme použiť tento program na to, aby sme vás vrátili späť do kľúčových historických chvíľ,“ uzavrel Flannigan.