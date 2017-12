Simpsonovci budú voliť Hillary Clintonovú. Rozhodli sa o tretej ráno

Americká rodinka zo Springfieldu už v roku 2000 predpovedala, že Donald Trump raz bude prezidentom

2. aug 2016 o 9:58 Kristína Kúdelová

Sú tri hodiny ráno a Homer Simpson má chuť na sex. Lenže Marge ho odmietne: "Nemôžem sa s tebou milovať, kým sa nerozhodnem, koho budem voliť."

Situácia s americkými prezidentskými voľbami je už asi naozaj vážna. Aj autori Simpsonovcov nakrútili špeciálnu epizódku, aby sa k nim vyjadrili. Respektíve, aby sa Simpsonovci vyjadrili.

Stačilo málo, aby sa rozhodli.

"Na koho by ste sa radšej spoľahli, keby sa vaša krajina ocitla o tretej ráno v kríze?" pýtala sa Hillary Clintonová počas svojej volebnej kampane ešte v roku 2008. Simpsonovci si na to spomenuli, a preto o tretej ráno vytočili číslo Bieleho domu. A dostali na výber dva scenáre.

V tom prvom bola na príjme Hillary: Vstala hneď, len čo vytrhla telefón z ruky Billovi, doteraz zvyknutému na to, že prezidentom je on. V tom druhom zvonil telefón Trumpovi: Tam to už šlo pomalšie, pretože kým sa republikánsky kandidát ohlásil, musel najprv vybaviť twitter a dať svojim asistentom príkaz, aby vyryli jeho meno na Lincolnov pamätník a rozpustili NATO. Na posteli mal pritom zbierku "Najväčších prejavov Adolfa Hitlera".

O Trumpovi už bola v Simpsonovcoch reč. (zdroj: FOX)

Simpsonovcov pravidelne vysielajú už od roku 1989 a odvtedy sme mohli viackrát vidieť, že politika ich zaujíma. Aj keď ju väčšinou riešia iba pri pive, sú to uvedomelí Američania. Časopis Rolling Stone nedávno pripomenul, že Simpsonovci už v roku 2000 predpovedali, že v Spojených štátoch raz bude prezidentom Donald Trump.

Bolo to v epizóde venovanej Bartovej budúcnosti. Prezidentkou v nej bola síce jeho sestra Lisa, no práve spomínala, že krajina je rozkradnutná a že "po prezidentovi Trumpovi zdedila kopu dlhov".

Nie je náhoda, že Simsponovcom sa už venovali aj filozofi. Vzniklo niekoľko knižiek, v ktorých poslúžili ako obraz typickej americkej rodiny. Takej, ktorá napriek obmedzeným možnostiam - niekedy materiálnym, niekedy duchovným - dokáže prekonávať prekážky a všetky krízy prežiť.

V špeciálnej epizóde nazvanej 3am Homer vyhlási, že bude voliť Trumpa. Keď mu však Marge oznámi, že to sa s ním bude musieť rozviesť, zmení názor: " A tak som sa stal demokratom prvý raz v živote," povie.