Bude druhý Big Lebowski? Malý je už vraj na ceste

Jeff Bridges by sa k svojej kultovej postave rád vrátil.

2. aug 2016 o 13:59 Kristína Kúdelová

Jeho byt v Los Angeles sa predal za prítomnosti médií, z jeho pleteného svetra a vyťahaného pyžama sa stal moderný artefakt, inšpiroval náboženské hnutie a má aj stránku na facebooku. Už len druhý diel o jeho živote chýba.

Občas sa vo filmovom svete vracia otázka, kedy sa nakrúti The Big Lebowski 2. Kedy teda? To by rád vedel aj Jeff Bridges, ktorý ho v klasike bratov Coenovcov z roku 1998 hral. "Bolo by to skvelé," povedal.

Vlani to vyzeralo dobre, Coenovci pred kamerou televízie NBC povedali, že v januári 2016 by mohli začať nakrúcať. V novom scenári vraj stálo, že Lebowski, prezývaný Dude, vyhľadá po dlhých rokoch svojho brata. Žiadny lumen, presne ako všetci v tomto geniálnom filme. Bude ho však treba, keď Dude zistí, že mu uniesli syna. Mal ho hrať Bill Murray.

Dude vždy túžil po svojom pokoji na koberčeku, ale proti pokračovaniu filmu The Big Lebowski by sa nebránil. (zdroj: IMDB)