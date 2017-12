Desať brazílskych hitov, ktoré si zaslúžia medailu

Sú brazílske, o Brazílii alebo pre Brazíliu a určite ich poznáte, hoci ste to možno netušili.

3. aug 2016 o 12:45 Anita Ráczová

Čoskoro sa do Ria de Janeiro sústredí celý športový svet, no nebude to len prehliadka gólov, bodov a sekúnd, ale aj rytmov a hudby, ktorá je nespútaná, vzrušujúca a zvodná ako letná noc. Toto sú hity, ktoré trhli rekordy.

1. Sergio Mendes and Brazil ´66: Mas que Nada

Napísal ju gitarista a vokalista Jorge Ben, no preslávil ju brilantný klavirista Sergio Mendes, keď ju nahral so svojou skupinou Brazil ´66. Mas que Nada je označovaná ako pocta šťastiu a jej názov by sa dal voľne preložiť ako Ani náhodou, no niektoré zdroje spomínajú príhodu z čias, keď vtedy ešte len 21-ročný Jorge stretol na pláži Copacabana dievča menom Rosinha. A tá dokola opakovala: Mas que Nada, čo znamenalo niečo ako: No, poď už!

Pesničku prespievalo mimoriadne veľa interpretov, medzi najznámejších patria Tom Jones či Black Eyed Peas.

2. Sergio Mendes: Magalenha

Je to vec, pri ktorej si mnohí povedia: To je Brazília! To je samba! Sergio Mendes, ktorý ju zložil, si zavolal na výpomoc slávneho speváka Carlinhosa Browna a poprosil ho, aby mu naspieval vokály. Vyšlo to. Skladba vyhrala v roku 1993 Grammy a na tanečných akciách sa hráva dodnes, je to jeden z osvedčených letných hitov, ktorý sa vracia každé prázdniny.

3. Vinicius de Moraes and Tom Jobim: Garota De Ipanema

Dvaja mladí muzikanti si len tak sedeli v bare neďaleko pláže Ipanema v Riu. Vtom uvideli najkrajšie dievča na svete. Tak málo stačilo, aby na servítku vzápätí načmárali základ toho, čo sa neskôr stalo druhou najnahrávanejšou pesničkou sveta hneď po Yesterday od Beatles. Hravá bossa nova je azda najznámejšia v anglickej verzii ako Girl from Ipanema od Astrud Gilberto, no v repertoári ju mal aj Frank Sinatra. Neskôr po nej siahli aj Diana Krall či Amy Winehouse.

