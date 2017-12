Toto sme voľakedy nevolali rasizmus, hovorí o Trumpových slovách Clint Eastwood

Hollywoodska legenda bude voliť republikánskeho kandidáta. Ktorí kolegovia sa k nej pripoja?

4. aug 2016 o 14:44 Kristína Kúdelová

Nie je žiadny problém nájsť medzi hollywodskymi legendami také, čo budú voliť Hillary Clintonovú. Aj Meryl Streep, Julianne Moore, Robert De Niro, George Clooney, Pharell Williams sú medzi nimi. Naopak, prívrženci Donalda Trumpa nie sú takí viditeľní.

Možno by aj zostali v anonymite, keby ich nepovzbudil Clint Eastwood.

Sám by rád spresnil, že nikoho verejne nepodporil a že s republikánskym kandidátom sa nikdy nestretol. No povedal, že ak si má dnes vybrať, radšej bude voliť Trumpa, ako by mal štyri roky počúvať Clintonovú. ,,Trump nie je márny," cituje ho agentúra Reuters. ,,Každý je už tajne unavený z politickej korektnosti a pätolízačstva."

Clintovi Eastwoodovi sa nepáči, že všade okolo seba vidí pokrytcov a zbabelcov. Ešte aj nudných. Spomína pritom na námorného generála Chestyho Pullera, ktorý raz povedal: Môžeš ma dobehnúť, môžeš ma vyhladovať, zbiť aj mučiť, len ma, prosím, nenuď. On ako znalec zábavného priemyslu rozumie takej zásade. Hovorí: ,,To je práve náš súčasný problém. Každý každého nudí. Je otravné počúvať stále všetky tie hlúposti. Je otravné počúvať kandidátov."