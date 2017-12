Štefan Martinovič: Evelynin humor na mňa funguje

Začínal ako mím, neskôr ochutnal aj film, televíziu a dabing, no jeho drogou ostáva divadlo. Aj nálepka nepopulárneho herca má vraj svoje výhody.

4. aug 2016 o 15:57 Monika Grešová

V televízii ste začínali epizódnou rolou v seriáli Ordinácia v ružovej záhrade. Diváci vás však viac zaregistrovali ako Števa v sitkome Svet podľa Evelyn. Ako to vzniklo?

S jednou z tvorkýň seriálu, scenáristkou a dramaturgičkou Kristínou Cibulkovou, sa poznám ešte zo školy. Bol som na nakrúcaní pilotného dielu, na základe ktorého ma potom vybrali aj do seriálu. Bol to sitkom šitý na mieru pre Evelyn, keďže začala svojimi videami vykazovať veľké čísla sledovanosti na sociálnych sieťach. Od Jojky to bol príjemný risk. V zahraničí je úplne normálne, keď na akejkoľvek úrovni oslovíš masu ľudí, televízia ťa na oplátku osloví na spoluprácu. Či si študoval, alebo nie.

Aké to je pre študovaného herca, keď sa zrazu na scéne zjaví niekto, kto nemá žiadne skúsenosti s divadlom ani televíziou, a hneď stiahne zo sebou masy?

Aj Eva má za sebou roky práce, kým sa jej podarilo preraziť. Má obrovský prehľad v svetových youtuberoch, vždy mi ukáže novinky zo sveta, venovala sa aj stand-upom. Jasné, že z hľadiska školského systému je nepoškvrnená, ale z hľadiska práce má už za sebou veľa skúseností. Internet je dnes fenomén a treba to rešpektovať. Ja som sa vždy prikláňal skôr k tomu, že škola je základ, najmä v divadle. Tam som prísny. Je to remeslo, ktorému sa treba naučiť, zásady treba uchopiť striktnejšie, no vo filme či televízii rozhodujú aj iné atribúty - tvár či charizma.

V sitkome hráte sám seba?

Postava Števa je inšpirovaná mnou, dokonca mojimi skutočnými hereckými zážitkami. Veci, ktoré tam rozprávam o kastingoch, som hovoril scenáristom a tvorcom seriálu, a ich tak zaujali, že ich použili.

Napríklad?

Raz ma zavolali na konkurz na reklamu pre poisťovňu. Vyšlo najavo, že v nej budú účinkovať iba moje chodidlá a zavolali ma preto, že som bol kedysi herec pantomímy. Mal som sa pred kamerou iba prejsť a zahrať potknutie. Natočili sme to, pochválili ma za pekné potknutie, ale nakoniec mi s ľútosťou oznámili, že nečakali, že mám také veľké chodidlá, ktoré na kamere nevyzerajú príťažlivo. Takže dali rolu chalanovi, ktorý mal o dve čísla menšie nohy. Táto príhoda sa neskôr preniesla aj do scenáru sitkomu a stala sa súčasťou postavy Števa.

V sitcome Svet podľa Evelyn si zahral neúspešného herca Števa. (zdroj: JOJ)

S Evelyn ste si sadli hneď?

Áno, Eva má veľmi príjemnú povahu, je veľmi inšpiratívna, spontánna a prirodzená. Jasne a priamo sa s ňou vychádza a zároveň má obrovský zmysel pre humor, ktorý na mňa funguje, som fanúšikom jej humoru, a tak sme si veľmi prirodzene sadli a stali sa z nás kamaráti. Teraz napríklad spoločne rozbiehame projekt pre školy s názvom Pohni kostrou, ktorý motivuje deti, aby športovali. Najlepšie zo zaznamenaných športových výkonov môžu pre školu vyhrať nakrútenie prezentačného videa.

S deťmi sa spája aj ďalší váš projekt. Nedávno ste boli súčasťou detského fenoménu Spievankovo, kde ste si zahrali rozprávkového bobra. Aký vzťah máte k deťom?

Čím som starší, je môj vzťah k deťom bližší. Deti sú zároveň najúprimnejšími divákmi. Keď sa nudia, začnú sa ošívať, pozerajú mimo alebo vyrušujú. Tam je veľmi jednoznačná a priama odpoveď na to, či sa im divadielko páči alebo nie, sú nekompromisné a kruto úprimné. Pre herca to môže byť veľmi stresujúce, ale zároveň zaujímavé.

Filmoví diváci vás môžu poznať aj z filmu Vojtech, ktorý bol v kinách koncom minulého roka. Kritici ho však nešetrili.

Bol som z toho sklamaný. Vojtech ako film je veľmi príjemný, oddychový, netváril sa byť veľkofilmom a nemal ani žiadne festivalové ambície. Mám pocit, že pokiaľ sa človek na Slovensku vo filmovom prostredí nepokúsi o nejaký malý zázrak, všetko ostatné je brané ako lacné. Ale aj také veci patria k životu, aj lacný film treba vedieť nakrútiť. Nehovorím, že Vojtecha by sme mali oslavovať, ale treba si uvedomiť, že film v našich podmienkach vzniká veľmi ťažko, bojuje sa o každé euro a v konečnom dôsledku na ňom nik nezbohatne. Keď je niečo džús, nemôžeme ho hodnotiť ako sladkú minerálku, tak je to aj s filmom, keď je niečo komédiou, nemôžeme sa na to pozerať ako na nepodarenú drámu. Toto zostalo zrejme nepochopené.

Hrali ste v ňom náboženského fanatika, museli ste si predtým naštudovať niečo o takýchto ľuďoch, aby ste to vedeli verne stvárniť?