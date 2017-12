Desmod a Smatanová si z Bratislavy odnášali Platinovú a Zlatú platňu

24. apr 2005 o 14:56 TASR

Bratislava 24. apríla (TASR) - Koncertom v bratislavskom Bastion pube pokračovalo v sobotu večer turné skupiny Desmod, ktorá v týchto dňoch brázdi slovenská mestá spolu so speváčkou Zuzanou Smatanovou a jej bandom.

Na hlavných protagonistov večera čakal v Bratislave vypredaný pub a atmosféra bola ako vždy výborná. Okrem potlesku si však práve z tohto koncertu odnášali Desmod i Zuzana Smatanová aj iné ocenenia. Za predaj albumu Skupinová terapia si skupina prevzala Platinovú platňu a ich kolegyňa Zuzana Smatanová zase odchádzala z koncertu so Zlatou platňou za predaj svojho albumu. "Platina potešila, jasné. Patrí za to obrovská vďaka fanúšikom, ktorí si ten album kupujú. My žijeme a hráme pre nich," povedal na adresu tejto ceny Kuly. Nedeľu a pondelok si skupina rezervovala na nahrávanie nového videoklipu, a to k pesničke Aby bolo jasné. Turné ale bude pokračovať už v nasledujúcich dňoch a hudobníci pevne veria, že všetka muzikantská smola sa na nich vyvŕšila už na prvom koncerte v Prievidzi. "Bubeník na začiatku roztrhal blanu na bicích, gitaristovi odišla struna, ja som mal jeden zlý nástup a potom zase haproval Zuzkin mikrofón. Bolo to zaujímavé," chytá sa za hlavu pri spomienkach na koncert v Prievidzi Kuly.

Zuzana Smatanová, ktorá na koncertoch vystupuje ako hosť so svojim bandom, si turné s Desmodom pochvaľuje a svoju vôbec prvú Zlatú platňu si veľmi cení. "Už len fakt, že si ľudia moje CD kupujú a prišla spätná reakcia od ľudí, to ma veľmi teší," povedala speváčka, ktorá kvôli turné prerušila prácu na pripravovanom druhom CD. Po skončení koncertnej šnúry sa však ihneď vracia do štúdia nahrávať a ako prezradila, aj druhý album bude o jej hudbe a textoch.