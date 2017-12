Margot Robbie odmieta byť obeťou

Nebudem čakať, kým ma Tarzan zachráni, tvrdí austrálska herečka.

5. aug 2016 o 12:19 Alena Štifilová

Len málokto, kto pozná Margot Robbie, by predpokladal, že Jane v jej podaní bude vyplašenou krehkou kráskou odkázanou na Tarzanovu pomoc.

Austrália je drsná krajina a Margot sa veľmi rýchlo naučila byť samostatná. Vyrastala s matkou a troma súrodencami, s otcom sa stretávala len zriedka. Veľa času trávila u starých rodičov na farme, príbuzní z obidvoch strán boli farmári.

„Rodina mojej mamy pestovala pšenicu a kukuricu, rodina z otcovej strany cukrovú trstinu a mango. Riadila som traktor, dojila kravy, vedela som viac o farmárčení než o herectve,“ spomína pre Daily News. Hoci nikto z jej rodiny nemá umelecké sklony, v sedemnástich sa rozhodla odísť do 1700 kilometrov vzdialeného Melbournu a skúsiť dráhu profesionálnej herečky.

Herečka Margot Robbie (26) (zdroj: SITA/AP)

Názory v knihe sú už zastarané

To, aby filmová Jane bola bezmocná a závislá od Tarzana, sa jej zdalo nevhodné a nemoderné.

„V žiadnom prípade som sa nechystala stvárniť Jane ako krásku v núdzi,“ hovorí 26-ročná herečka pre Vogue. Možno herečkin výzor evokuje bezbrannosť a poddajnosť, ale pasivitu a oddané čakanie na to, čo osud prinesie, Robbieová neschvaľuje.

„Myslím si, že bolo veľmi dôležité, aby sa súčasný divák mohol s Jane stotožniť, vysvetľovala pre portál screenpicks.com.

„Kniha bola napísaná veľmi dávno a názory sa odvtedy zmenili. Súhlasím s tým, že ústredným motívom príbehu je láska, ale byť zaľúbená do manžela by sa nemalo vnímať ako slabosť. Práve to robí Jane ešte silnejšou. Na to som sa chcela sústrediť. Hoci sú závislí jeden od druhého a nemôžu bez seba žiť, keď sú oddelení, čo je väčšiu časť filmu, správajú sa veľmi životaschopne. Nie je to nuda na spôsob toho, že Jane sedí a čaká, kedy ju príde niekto zachrániť.“

V snímke Legenda o Tarzanovi (2016) so Samuel L. Jacksonom (vľavo) a Alexandrom Skarsgårdom,predstaviteľom Tarzana. (zdroj: OUTNOW.CH)

Ďalšia v poradí

V internetovej filmovej databáze imdb.com možno nájsť až 89 filmových a televíznych titulov s Tarzanom v názve, prvý, ešte nemý film vznikol v roku 1918.

Medzi najpopulárnejších predstaviteľov Tarzana z rodu opíc patrili Johnny Weissmüller (nakrútil až dvanásť filmov o Tarzanovi), Lex Barker (nakrútil päť filmov a neskôr stvárnil Old Shatterhanda) a Gordon Scott (nakrútil šesť filmov).

Jane doteraz vo filmovej a televíznej histórii stvárnilo dvadsaťjeden herečiek.

Vojnová dráma Suite française (2014). (zdroj: OUTNOW.CH)

Politické pozadie

David Yates, ktorý režíroval štyri z ôsmich dielov o Harrym Potterovi, poňal legendu o Tarzanovi inak, než si ju diváci pamätajú z detstva. O niečo temnejšie, nevyhýbal sa politickému pozadiu ani erotickým scénam v korunách stromov.

Príbeh deja zasadil niekoľko rokov po návrate Tarzana do civilizácie. Tarzan, teraz už ako bohatý John Clayton III., žije so svojou manželkou Jane v Anglicku a nečakane dostáva ponuku vycestovať do Konga ako obchodný vyslanec britského parlamentu z dôvodov kolonizačného rozdelenia krajiny.

Netuší, že sa má stať súčasťou politických intríg belgického veľvyslanca Leona Roma a belgického kráľa Leopolda.

„Som rada, že sa režisér David Yates nevyhol tabuizovanej téme kolonializmu a vykorisťovaniu,“ povedala Robbie pred londýnskou premiérou. „Je príjemné vedieť, že film, na ktorom pracujete, by mohol byť okrem zábavy aj poučný. Ak si len jeden z dvadsiatich ľudí vygoogli krvavú minulosť kráľa Leopolda, malo to význam.“

Odľahčene pripomenula aj to, že ide o jeden z mála filmov, kde je mužský hrdina častejšie nahý ako ženská hrdinka. „Užívala som si to. Je pravda, že moje šaty sa často roztrhli, ale Tarzan bol takmer nahý skoro celý čas,“ povedala.

Sci-fi dráma Z for Zachariah (2015). Vľavo Chris Pine, vpravo Chiwetel Ejiofor. (zdroj: OUTNOW.CH)

Odmietla televíznu kariéru

Robbie Margot na narodila na južnom pobreží Austrálie, jej rodičia sa po niekoľkých rokoch rozviedli a štyria súrodenci ostali žiť s matkou fyzioterapeutkou vo veľmi skromných podmienkach.

„Obdivujem svoju mamu,“ povedala Robbie pre Vogue. „Je to tá najčistejšia duša, akú poznám.“

V sedemnástich Robbie odišla do Melbourne a v osemnástich získala úlohu v populárnom austrálskom seriáli Neighbours (Susedia). Diváci si ju obľúbili, bola nominovaná na niekoľko cien Logie Awards, čo je prestížna austrálska televízna súťaž a črtala sa jej sľubná budúcnosť televíznej herečky.

Niekomu by to stačilo, Margot Robbie sa rozhodla tvrdo pracovať na svojom prízvuku a o dva roky odišla do Hollywoodu. O ďalšie dva roky získala rolu v oscarovej dráme Vlk z Wall Street po boku Leonardia DiCapria a v týchto dňoch, krátko po premiére snímky Legenda o Tarzanovi, o nej médiá píšu ako o najväčšej hviezde tohto leta.

S Willom Smithom v komédii Focus (2015). (zdroj: OUTNOW.CH)

S Leonadrom Di Capriom v snímke Vlk z Wall Street (2013). (zdroj: OUTNOW.CH)