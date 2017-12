Dve stovky vystavovateľov predstavili v Žiline 318 mačiek

24. apr 2005 o 15:10 TASR

Žilina 24. apríla (TASR) - Dve stovky vystavovateľov z Českej republiky, Poľska a Slovenska predstavili dnes na 5. medzinárodnej výstave v Žiline 318 mačiek.

Podľa riaditeľky výstavy Kataríny Bálikovej sú pre divákov veľmi zaujímavé mačky perzské, ktorý bolo na výstave osemdesiat a v poslednej dobe najmä mačky polodlhosrsté. "Tieto mačky sú obrovské, majú divoký výraz a vyzerajú ako prírodné mačky, prírodné plemeno. Je veľká a veľmi sa páči chovateľom aj laikom," povedala Báliková.

Porotcovia z Dánska, Španielska, Nórska, Nemecka, Českej republiky a Slovenska hodnotili mačky v sedemnástich súťažných triedach a zvlášť ocenili štyri skupiny mačiek - perzské a exotické, polodlhosrsté, krátkosrsté, siamske a orientálne.

O vystavené mačky bol v žilinskej športovej hale záujem po celý deň. Podľa Bálikovej je mačka ideálny spoločník do každej domácnosti. "Či máte malé deti, ste osamelý človek, alebo ste zamestnaná rodina. Pretože mačka dve tretiny až tri štvrtiny dňa prespí. Takže, keď človek odchádza ráno do práce, mačička si zaľahne. Privíta vás pri dverách, keď prídete domov, večer sa vám venuje. A keď idete spať, mačička zase zaspí. Ja ideálny spoločník do domácnosti," skonštatovala riaditeľka výstavy.