Najprestížnejšiu britskú hudobnú cenu môže dostať Bowie

Mercury Prize sa udeľuje každý rok na jeseň za najlepšie albumy. Pozrite si, kto je ešte medzi nominovanými.

8. aug 2016 o 15:35 TASR

Posledný album zosnulého rockového hudobníka Davida Bowieho "Blackstar" sa dostal na zoznam titulov nominovaných na tohtoročnú cenu Mercury Prize. Informovala o tom v noci nadnes stanica BBC.

"Blackstar", ktorý bol vydaný iba dva dni po tom, ako Bowie zomrel v januári na rakovinu, obsadil popredné miesta rebríčkov na oboch stranách Atlantiku. Album čelí konkurencii ďalších 11 titulov. Jedným z nich je aj nahrávka "A Moon Shaped Pool" od skupiny Radiohead, ktorá získala už rekordnú piatu nomináciu.

video //www.youtube.com/embed/kszLwBaC4Sw

Zoznam 12 nominovaných hudobných diel bude zúžený na polovicu priamo v deň udeľovania ceny, pričom o jednom z týchto finalistov rozhodne hlasovaním verejnosť. V poradí už 25. ročník udeľovania Mercury Prize sa bude konať 15. septembra. Priamy prenos z podujatia prinesú televízne stanice BBC Four a 6 Music.

Ocenenie Mercury Prize, predtým nazývané Mercury Music Prize, je každoročne udeľované za najlepší hudobný album interpreta zo Spojeného kráľovstva a Írska. Cena sa udeľuje od roku 1992.

video //www.youtube.com/embed/8Pei4SnavUk

Zoznam nominácií:

Anohni - Hopelessness

Bat For Lashes - The Bride

David Bowie - Blackstar

Jamie Woon - Making Time

Kano - Made In The Manor

Laura Mvula - The Dreaming Room

Michael Kiwanuka - Love and Hate

Radiohead - A Moon Shaped Pool

Savages - Adore Life

Skepta - Konnichiwa

The 1975 - I Like It When You Sleep...

The Comet Is Coming - Channel The Spirits.

