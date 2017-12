Divadlo A. Bagara bude spolupracovať s viedenským Freibűhne

24. apr 2005 o 17:56 SITA

NITRA 24. apríla (SITA) – Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre bude spolupracovať s viedenským divadlom Freibűhne. V pondelok odohrajú nitrianski herci vo Viedni predstavenie Námestie o problémoch starých ľudí a ich začlenení do spoločnosti. Divadlo Freibűhne sa zasa 23. mája predstaví v Nitre s hrou Čechov o živote tohto známeho literáta. Ako povedal pre agentúru SITA riaditeľ DAB Ján Greššo, „Chceme takto trochu rozhýbať projekt kultúry a cestovného ruchu v Nitre.“ V Rakúsku chcú zároveň kúpiť titulkovacie zariadenie, aby mohli diváci DAB sledovať cudzojazyčné predstavenia v originálnom jazyku bez slúchadiel. Využité bude najmä na festivale Divadelná Nitra.

Kontakty s Rakúšanmi nadväzovalo DAB podľa Grešša krok za krokom, výrazne im pomohli aj rôzne šťastné náhody. „Začalo sa to plesom Slovákov v Prahe, na ktorom naši herci spievali piesne z muzikálu Adam Šangala. Na ples nás pozvala pani Morová, ktorá bola u nás na Šangalovi a predstavenie sa jej veľmi páčilo. Stretli sme sa tam s pánom Ivanom Čarnogurským, ktorý k nám do divadla potom priviedol Ingrid Konrad, ktorá je predsedníčkou Zväzu Slovákov, žijúcich v Rakúsku. Naši herci ako Jozef Dóczy sa zúčastnili plesu vo Viedni a tak to išlo ďalej“, dodal Greššo.