Novú hudbu Nicka Cava zahrajú počas celosvetovej premiéry aj na Slovensku

Dve slovenské kiná premietnu v septembri dokument, ktorým slávny austrálsky spevák predstaví nový album.

10. aug 2016 o 8:48 sme.sk

Nick Cave pomenoval svoj nový album Skeleton Tree.(Zdroj: Twitter - Consequence of Sound)

Vo štvrtok 8. septembra slávny austrálsky spevák Nick Cave predstaví svoj netrpezlivo očakávaný, v poradí už 16. štúdiový album Skeleton Tree v dokumente One More Time With Feeling.

Film v jednorazovej projekcii obkolesí v predvečer oficiálneho vydania celú planétu a nevyhne sa ani Slovensku.

Pôsobivá snímka zachytáva detailnú prácu skupiny na novej platni, z ktorej zaznie všetkých osem skladieb, zároveň je ale hlbokou osobnou spoveďou Nicka Cavea zasiahnutého v lete 2015 tragickou smrťou dospievajúceho syna. Na Slovensku je možné si tento film pozrieť v dvoch kinách a to sú kino Mestská scéna v Martine a kino Úsmev v Košiciach.