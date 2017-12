Máme odpoveď na to, prečo je Berlín magnetom pre hudobníkov

V piatok v noci na festivale Grape zahrá Nemec Jan Blomqvist, ktorý so sebou prinesie zvuk Berlína.

10. aug 2016 o 11:31 Marek Hudec

David Bowie tu nahral najznámejší album Heroes, počas mnohých večerov tu neskôr pripravil aj prvú sólovú nahrávku Iggyho Popa. Obľúbil si ho Nick Cave, blahodarne vplýval na tvorivosť skupiny U2 a zaľúbený list mu napísal Lou Reed - na albume s jednoduchým názvom Berlin.

Hlavné mesto Nemecka má medzi hudobníkmi povesť inšpiratívneho miesta a mimoriadne bohatá je v súčasnosti jeho elektronická scéna. Jednou z jej vychádzajúcich hviezd je Nemec Jan Blomqvist, ktorý v piatok v noci zahrá na piešťanskom festivale Grape.

video //www.youtube.com/embed/e_g8Y7YE-8I

Všetko, čo by ste si mohli želať

Blomqvist má vlastné vysvetlenie na to, prečo je Berlín takým magnetom pre hudobníkov. Žije v ňom už 15 rokov. „Keď som do Berlína prišiel ako jedenásťročný, hovoril som si: tu je to skvelé, je tu dobré jedlo, skvelé ženy, skvelý sex, všetko, čo by ste si mohli želať,“ hovorí. Nemecké multikultúrne mesto vníma ako mesto možností, podobne uvoľnene sa cítil aj v Istanbule a New Yorku.

Blomqvist najprv v Berlíne niekoľko rokov pracoval ako barman, a toto obdobie vníma ako najšťastnejšie v jeho živote. V meste sa podľa neho nachádzajú niektoré z najlepších klubov na svete.

Nespí, len drieme

Hovorí však, že tvoriť hudbu v ňom nie je ľahké: „Je tu obrovská konkurencia. Ak hráte len v Berlíne, budete mať ťažké sa uchytiť. Iné je to však, keď vycestujete. Všetci v zahraničí si totiž budú myslieť: Ak sa dokázal uchytiť v Berlíne, uchytí sa všade,“ hovorí Blomqvist pre SME. Patrí medzi mimoriadne vyťažených hudobníkov, poriadne vraj ani nespí, len drieme.

Keď si jeho skladby vypočuli publicisti, prisúdili mu, že vytvoril zvuk Berlína. Ten teraz prinesie do Piešťan: „Nebol to môj zámer, aby moja hudba znela ako Berlín, vyhnúť sa tomu však nedá. Neustále vás obklopuje množstvo hudobníkov, chodíte s nimi na večierky, vaša tvorba prirodzene vdýchne energiu mesta.“