Veľký Gatsby a raper Jay G. sa stretnú v Simpsonovcoch

Tvorcovia svetoznámeho animovaného seriálu pripravujú hodinovú epizódu, ktorou vzdávajú hold hiphopu

10. aug 2016 o 14:54 Eva Andrejčáková

Rap a hiphop Simpsonovcov doteraz akosi obchádzali, hoci sú to žánre, ktoré nemajú ďaleko od poézie. A tá známej žltej rodinke predsa nie je vôbec cudzia, veď v jednej z dávnych epizód raz Lise a jej spolužiakom zo Sprigsfield Univerzity prednášal v Café Kafka svoje básne sám Robert Pinsky, známy americký popularizátor poézie, popkultúrny fenomén.

Bol dokonca jediným básnikom na svete, ktorý v tomto seriáli zahral sám seba, čiže poeta, ktorý je, ako sám hovorí, tak trochu chmuľo.

Robert Pinsky číta básne Lise a jej spolužiakom v Café Kafka. (zdroj: SIMPSONS)

Tak to zrejme zostane aj naďalej, no čas beží a bude už najvyšší čas vzdať hold aj hiphopu, i keď len v parafráze. Tvorcovia animovaného seriálu to urobia veľkoryso - poslúži im na to klasický román F. S. Fitzgeralda Veľký Gatsby.

Môžeme sa pripraviť na exkluzívnu hodinovú epizódu s názvom The Great Phatsby. Sondu do života mocného magnáta však neponúkne v džezovej atmosfére dvadsiatych rokov, ktorá slávny americký román sprevádzala. V centre pozornosti bude práve hiphop, lepšie povedané, nezvyčajné priateľstvo, ktoré sa jedného letného dňa začalo medzi majiteľom springfieldskej atómovej továrne pánom Burnsom a hiphopovým barónom Jayom G.

Jay Z a Kanye West v simpsonovskej verzii. (zdroj: SIMPSONS)

Pán Burns je Gatsby zo starej školy a Jay G. - čiže Jay Z šmrncnutý Gatsbym - je jeho nástupca. Kým zvonka ich príbeh sleduje Homer Simpson alias románový rozprávač Nick Carraway, oni postupne zisťujú, koľko toho majú spoločného.

"Mala to byť klasická epizóda, ale čítanie scenára išlo tak dobre, že sme sa rozhodli predĺžiť ju," cituje producenta Matta Selmana časopis Rollingstone. "Je to historka o lakomosti, prebytku a hojnosti, zrade, pomste a bezcitnosti. A podarenej hlúposti. Tá vie byť naozaj smiešna."

Epizódu tvorcovia rozdelili na dve časti - Zradu a Odplatu, čím tiež odkazujú na štruktúru rapového albumu. Hiphopová epizóda bude súčasťou v poradí už dvadsiatej ôsmej série, ktorá bude mať dvadsaťdva častí a americká televízna stanica Fox ju začne vysielať 25. septembra. Lákavý The Great Phatsby príde na rad v januári 2017.