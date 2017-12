Hrdinovia Trainspottingu to dotiahli do pornopriemyslu. A čo herci, ktorí ich hrali?

Herci sa vracajú ku kultovému filmu. Porovnali sme ich kariéry.

10. aug 2016 o 15:53 Kristína Kúdelová

Boli to štyria lúzri: Renton, Spud, Begbie a Sick Boy. Keď sa nudili, hovorili o tom, ako nenávidia Anglicko, a potupne si museli priznať, že ich rodné Škótsko je na tom ešte horšie. Ono sa trápnym Anglickom dalo aj kolonizovať.

Renton, Spud, Begbie a Sick Boy prežili svoju mladosť bezcieľne, bez perspektívy a najmä pod vplyvom drogovej závislosti. Nakoniec však predsa len nedopadli zle. Boli hrdinami Trainspottingu, ktorý Škóti zvolili za najlepší film v histórii ostrovnej kinematografie.

Podľa rovnomennej knihy Irvina Welsha ho v roku 1996 nakrútil Danny Boyle. Dnes sa k nemu vracia a keď na budúci rok príde do kín jeho pokračovanie, bude to isto jedna z najväčších udalostí sezóny. Boyle sa na to chystal niekoľko rokov, no jeho podmienkou bolo, že staršiu verziu hrdinov budú hrať tí istí chlapci. Čakalo sa teda na ich súhlas a na to, že budú mať čas. Odkiaľ ich bolo treba volať? Zhrnuli sme, aké herecké kariéry za ten čas škótski herci dosiahli:

video //www.youtube.com/embed/-RK7Cre-SS4

Renton: Ewan McGregor

Keby ho nevytiahol Trainspotting, vytiahol by ho iný film. Ewan McGregor je ohromný talent, v jeho prejave je nulová agresivita a naopak, celkom bezpečne sa dá uňho spoliehať na neunaviteľnú iskričku humoru. Množstvo ocenení získal za muzikál Baza Luhrmana Moulin Rouge!, s Timom Burtonom nakrútil krásny film o vzťahu otca a syna Veľká ryba, s Jimom Carreym vytvoril skvelé milenecké duo v komédii I Love You Phillip Morris.

Renton v slávnej záchodovej scéne. (zdroj: IMDB)

Ewan McGregor vo filme Anjeli a démoni podľa knihy Dana Browna. (zdroj: OUTNOW)

Americkému publiku ho predstavujú ako toho, čo hral Obi-wana Kenobiho v druhej trilógii Hviezdnych vojen a nebolo ďaleko od toho, aby ho slovenské publikum poznalo ako Svätopluka z veľkofilmu Juraja Jakubiska. No keďže projekt Slovanskej epopeje skrachoval, nikdy sa už nedozvieme, čo by Ewan McGregor na takú ponuku povedal.

Sick Boy: Jonny Lee Miller

Od marca 1996 do februára 1999 bol Jonny Lee Miller manželom Angeliny Jolieovej.