Keď nie sme doma, naši domáci maznáčikovia robia netušené veci

Film Tajný život maznáčikov rozvádza neoriginálny nápad v duchu omletých schém, no s vrcholnou formou.

10. aug 2016 o 17:31 Miloš Ščepka

Recept na úspech je jednoduchý. Vrazte tam kúsok Toy Story, štipku Zootropolisu, za hrsť Lassie sa vracia, pol hrnčeka Hľadá sa Nemo a na špičku noža klasickej grotesky.

Miešajte, až kým na povrch nevyplávajú sympatické postavičky, potom prevarte v páčivej digitálnej animácii, zväčšite objem vedľajšími príbehmi vedúcimi odnikiaľ nikam, ale najmä dobre okoreňte osvedčenými vtipmi.

Podávajte v klimatizovanej sále, s obrazom 3D a zvukom Atmos! Do kín prichádza tajný život maznáčikov.

(zdroj: FOTO - CINEMART)

Stratení v New Yorku

Teriér Max sa nevie zmieriť s novým psom v domácnosti, veľkým huňatým orechom Dukom. Pri vzájomných škriepkach sa stratia, prídu o obojky, chytia ich šarhovia a vzápätí oslobodia členovia mestskej guerilly domácich zvierat, ktoré ľudia vyhodili na ulicu. Z pazúrov svorky zdivených a ľudstvo nenávidiacich zverov ich zachraňuje rôznorodá svorka na čele so sučkou trpasličieho špica Gidget.

Režisér animovaných filmov Ja, zloduch, Ja, zloduch 2 a Lorax Chris Renaud spolu s debutujúcim Yarrowom Cheneyom nakrútili rodinný animovaný film o tom, čo robia naše domáce zvieratká, keď ich nevidíme.

(zdroj: FOTO - CINEMART)

Keď vtipom prekážajú fúzy

Práve pomalé nabiehanie tržieb animovaného filmu Lorax a rozpačitý ohlas veľkonočného animáku Hop presvedčili spoločnosť Illumination, že najvýhodnejšie bude venovať všetku pozornosť sérii Ja, zloduch a jej derivátom. Takým je i Tajný život maznáčikov. Neoriginálny nápad rozvádza neobjavne, v duchu omletých schém, zato s vrcholnou formou.

Príbeh je zámienkou na zaradenie komických skečov, výstupov, scénok a gagov. Väčšinu z nich si štúdiá vyskúšali práve v Zloduchovi, mnohé však patria ku klasike zlatej éry nemej grotesky. Okrem úderov, pádov či strúhania grimás sa zakladajú na zámenách, kontrastoch a zveličení.

Veľké hrôzostrašné zvery trpia smolou či aspoň ťarbavosťou, zatiaľ čo najnebezpečnejšie sú malé, zlaté huňaté stvorenia.

(zdroj: FOTO - CINEMART)

Mimoni kradnú šou

Mimoňov pripomínajú aj výtvarné riešenia a špičková animácia. Zopár postavičiek je sympatických či aspoň zaujímavých, žiadna však nevyužíva svoj potenciál naplno, žiadna nebrnká na city. Vlastne celý film sa vyhýba manipulácii s emóciami, so striedavým úspechom sa usiluje o smiech, spád a napätie.

Výsledkom je prijateľná zábava. Možno príliš náročná a komplikovaná pre malé deti, príliš neoriginálna a predvídateľná pre ich rodičov. Pikantná chuťovka pre zrak a totálny oddych pre rozum aj cit mieria najmä na školákov.

Zato krátka groteska pred hlavným filmom, o mimoňoch, ktorí sa pokúšajú zarobiť peniaze na mixér, aby si mohli miešať banánové kokteily, je osviežujúcou explóziou hravosti, tvorivosti, humoru i emócií.

(zdroj: FOTO - CINEMART)

Vyplatilo sa

Spoločnosť Illumination Entertainment ani nečakala na ohlas a naplánovala už premiéru pokračovania na 13. júl 2018. O dôvere v projekt svedčí aj to, že do nakrúcania investovala vyše 75 miliónov dolárov, teda viac ako do Loraxa, Ja, zloduch i Mimoňov.

A zopár desiatok ďalších do marketingu, vďaka čomu už pol roka vídame súhrn najvydarenejších scén v reklamách.

Vyplatilo sa. Americkí recenzenti šalejú do nadšenia. Neamerickí síce nie, no podstatné je, že diváci od premiéry 8. júla priniesli do kín už vyše pol miliardy dolárov.