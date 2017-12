Skunk Anansie pre SME: Pekné dievčatá nechcú byť rockerkami

V stredu populárna britská kapela otvárala najväčší festival našich končín, Sziget.

11. aug 2016 o 10:50 Marek Hudec

Speváčka Skin z kapely Skunk Anansie je osobnosťou so silným hlasom. Je sebavedomá, fenomenálne spieva a vie sa vyjadrovať k dôležitým témam. Jedna odborná publikácia o ženách v britskej hudbe ju označila za silný vzor pre černošky.

Ona však s touto rolou nesúhlasí: „Ja? To skôr Tina Turner alebo Michelle Obamová, to sú silné vzory!“ Napriek tomu počas rozhovoru pre denník SME povedala, že keď nejaké dievčatá vďaka hudbe Skunk Anansie chytia do rúk gitary, či bicie, veľmi ju to poteší. „No upozorňujem. Nech mi ich potom nikto nedáva na zodpovednosť,“ dodala so žartom.

Nedávno bola porotkyňou v talianskej verzii súťaže X Factor a v stredu otvárala svojím výnimočným prejavom tohtoročný program najväčšieho hudobného festivalu v našich končinách, maďarského Szigetu.

V stredu sa začal najväčší hudobný festival našich končín, maďarský Sziget. (zdroj: Benedek Varga / Sziget)

Černoškám vraj patrí soul

V rockovej hudbe je taká silná ženská osobnosť stále skôr ojedinelým prípadom, veľa ich rozhodne nenájdeme. Príčiny by nebolo ľahké vystopovať, no Skin jedno vysvetlenie má. Keď ste pekným dievčaťom, asi je prirodzené, že sa radšej chcete stať hviezdou popovou,“ uvažuje.

Keď v hudbe Skin začínala, mnohí producenti nechceli veriť, že sa s kapelou chce venovať rocku. Odborníci na hudobný biznis od nej chceli, aby zapadla do žánrov, ktoré podľa nich prináležia černoškám: soulu a hip hopu. „Keď som niekomu povedala, že mám kapelu, okamžite ma chcel posadiť do lietadla do Ameriky, aby mi predstavil nejakú afroamerickú hudbu.“

Situácia sa však podľa nej už mení. Ženy a špecificky tie tmavej pleti sa vo Veľkej Británii čoraz častejšie venujú netypickým veciam. „Sme v elektronickej ére. Tento štýl hudby robí hudobné prostredie voľnejším.“ I keď, nie je to tak všade. Keď si večer pred vystúpenie v Budapešti zapla televíziu, zostala prekvapená. „Všimla som si, že rock je tu veľmi populárny,“ hovorí a dodáva, že veľa žien tu v kapelách veru nevidela.

Skin hovorí, že sa necíti byť ideálnym vzorom pre černošky. (zdroj: Vermes Kata / Sziget)

Chlad a silný vietor

Na Szigete vystúpila v stredu večer so Skunk Anansie druhýkrát. Počasie im neprialo ani raz, v roku 2011 zažili vysoké teploty, a teraz zas hustý dážď. „Silný vietor a chlad mi vyvolávajú nepríjemné spomienky,“ hovorí.

Odkazovala na udalosť, keď jej spev pred niekoľkými rokmi prerušil na belgickom festivale Pukkerpop menší hurikán. Piati ľudia vtedy zahynuli, desiatky tisíc evakuovali a kapela musela vtedy spolu so svojimi fanúšikmi utekať o život. Bol to hrozný zážitok, no neodradilo ich to.

„V nasledujúce dni sme mali vybavené koncerty na ďalších festivaloch a odohrali sme ich. Museli sme ísť ďalej. Keby sme ich zrušili len pre zlý zážitok, vyšlo by nás to draho,“ spomína Skin.

Na festivale Sziget Skin s kapelou Skunk Anansie vystupovala aj v roku 2011. (zdroj: Vermes Kata / Sziget)

Koho to zaujíma?

Skupina Skunk Anansie má za sebou veľa hitov, počuli sme ich aj na Szigete: Weak, Charity, či Selling Jesus. Jedna zo série Guinnessových kníh rekordov ju dokonca umiestnila medzi najúspešnejšie britské kapely, v rebríčkoch sa držali dlhšie ako 140 týždňov. Kapela si však v období svojej najväčšej popularity dala dlhú prestávku. K tomu sa na rozhovore vyjadriť nechcela: "Koho to zaujíma? Už na to všetci zabudli,“ odbije tému Skin a upozorňuje radšej na nový album Anarchytecture, ktorý do Budapešti prišli so Skunk Anansie predstaviť.

„Fanúšikovia od nás očakávali veľa a deje sa toho veľa vo svete. Bolo ťažké to spracovať. V Orlande napríklad strieľajú ľudí odlišnej sexuálnej orientácie. Čakalo sa od nás, že k tomu napíšeme pesničku. Taký masaker však nie je práve inšpiratívnou okolnosťou,“ hovorí Skin, ktorá je otvorene bisexuálka.

Možno práve na nešťastie v Orlande a ďalšie pohyby vo svete reagovala, keď na pódiu jednu z piesní nečakane venovala „ľuďom, ktorí sú neprajní a snažia sa vás zastaviť“. Volá sa God Only Loves You a uzatvára ju myšlienka: „Náš svet sa mení, pretože tvoj boh miluje len teba.“