Koncert Slovákov na Szigete presunuli pre bombový poplach

Prešovská kapela Fúzy Múzy bola rada, že mohla koncert odohrať v neskorších hodinách.

11. aug 2016 o 12:28 Marek Hudec

BUDAPEŠŤ. Keď do areálu festivalu Sziget mala v stredu prísť prešovská kapela Fúzy Múzy, nechceli ich pustiť. Mali hrať o štvrtej na jednom z menších pódií, no brány boli uzavreté, kvôli preverovaniu opusteného balíčka. Hovorilo sa dokonca o tom, že môže ísť o bombu. "Jedna z organizátoriek však potom tvrdila, že o nič nešlo, bola to vraj len taška s hotdogmi," hovorí líder kapely Juraj Staviarsky.

Vystúpenie Fúzov Múzov sa nakoniec neudialo v pôvodnom čase, ale neskôr večer o desiatej - problém bol, že organizátori o tom neinformovali. "Sme však radi, že nám to presunuli, bola lepšia atmosféra," dodáva.

Hudba jeho kapely, ktorá má navodzovať hororovú atmosféru a ktorá pripomína štýl temných postrockových skupín ako Swans alebo Mogwai, by možno za svetla toľkých nepritiahla.

video //www.youtube.com/embed/2YLGJT0KY9g

Kapela tento rok len vydala svoj debutový album plný divokej gitarovej hudby inšpirovanej poetikou starých kolotočov. Aj keď sa kapela vyhla takmer všetkým pravidlám toho, čo je dnes populárne, jednu súťaž popularity vyhrali.

Festival Sziget totiž zorganizoval súťaž pre mladé slovenské a české kapely. Zo stoviek prihlásených porota vybrala finalistov, ktorí potom museli presvedčiť návštevníkov troch koncertov, aby za nich zahlasovali. Tento rok vyhrali práve Fúzy Múzy.

Sziget každoročne navštívia stovky tisícok návštevníkov, na takom veľkom podujatí Prešovčania ešte nehrali. Skúsenosť však hodnotia pozitívne, aj keď nastavenie zvuku a efektov prebehlo vo veľkej rýchlosti a koncert im skrátili o dvadsať minút. Staviarsky sa vybral aj medzi ľudí a jednému dievčaťu sa pritom dokonca zahryzol do dredu.