Zomrel spisovateľ a novinár Thomas Steinbeck

Thomas bol starší zo synov laureáta Nobelovej ceny Johna Steinbecka.

12. aug 2016 o 8:34 TASR

LOS ANGELES. Vo veku 72 rokov zomrel vo štvrtok Thomas Steinbeck, starší zo synov laureáta Nobelovej ceny Johna Steinbecka a známy spisovateľ, scenárista, novinár a fotograf.

Ako uviedla agentúra AP, Steinbeck začal svoju spisovateľskú kariéru relatívne neskoro, a to zbierkou krátkych poviedok Down to a Soundless Sea, ktorá vyšla v roku 2002.

Vydal aj romány In the Shadow of the Cypress (2010) a The Silver Lotus (2011). Pred smrťou pracoval na svojich pamätiach.

Steinbeck napísal scenáre a produkoval viacero filmov, ktoré vychádzali z kníh jeho otca. Jeho diela i spôsob práce mali naňho veľký vplyv.