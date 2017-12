Koncert Rihanny na Szigete mal stáť milión. Nestál však za to

Ak by sme mali vystúpenie barbadoskej superhviezdy vo štvrtok v noci hodnotiť len podľa reakcie publika, uspela na výbornú.

12. aug 2016 o 10:49 Marek Hudec

BUDAPEŠŤ. Malo to stáť milión dolárov. Aspoň to tvrdil bulvár Blikk predtým, než barbadoská superhviezda Rihanna vystúpila na pódiu Szigetu. Ak ste sa však vo štvrtok večer do 90-tisícového davu zamiešali s tým, že v noci uvidíte celý broadwayský muzikál s niekoľkými rôznymi pódiami, bohatým vizuálnym divadlom, vybuchujúce ohňostroje, stovky hudobníkov, ba dokonca slony, či žirafy, zrejme ste zostali sklamaní.

To, čo Rihanna predviedla, bolo prekvapivo striedme. Na jednej strane to nebol gýč, no na strane druhej ani nič vyslovene ohromujúce. Scéna pozostávala len z troch roztiahnutých bielych plachiet, do ktorých ku koncu vystúpenia padali kúsky peny.

Nekonala sa ani žiadna módna prehliadka, Rihanna sa celý čas do rytmu vlnila len v jednej róbe podobnej tunike rytierov Jedi.

(zdroj: TASR)

Z plátna na zem

Ak by sme koncert mali hodnotiť len podľa reakcie publika, jedna z najvplvnejších celebrít ním uspela na výbornú. Otázkou však zostáva, nakoľko sa pri spievaní toľkých notoricky známych hitov vôbec musela snažiť.

Zbierku si za desať rokov kariéry nahromadila bohatú, diváci plakali pri jemnej úvodnej balade Stay, vlnili sa pri tanečnom rytme piesne Work a odspievali všetky refrény už dnes celkom otravnej Umbrelly. Niektoré hlasové stopy mala speváčka nahraté, takže sa v istých pasážach len nechávala strhnúť tanečnou choreografiou.

Rihannino celosvetové turné má dokopy až 73 zastávok. (zdroj: TASR)

Bizarné momenty

Tá bola mimochodom vrcholom vystúpenia. Zaujímavo pôsobí, že kým sa dnes iní interpreti (napríklad deň predtým The Chemical Brothers) pri koncertoch snažia strhnúť pozornosť divákov na rôzne projekcie nad pódiom, Rihanna sa ju naopak snažila vrátiť späť na zem s viac, než desiatkou tanečníčkov.

Aj keď speváčka predstavuje svoj nový album ANTI po celom svete už od marca (turné má až 73 zastávok), unavene na pódiu nepôsobila, z jej vystupovania a prejavu bolo cítiť charizmu. S koncertom však meškala polhodinu a s davom komunikovala zriedka, začudovala sa napríklad nad jeho veľkosťou: "Je vás toľko, že by ste sa zrejme na Barbados ani nezmestili."

Koncert mal aj svoje bizarné momenty: Napríklad, keď Rihanna neodhala hranicu nevkusu a divákom pripomenula v jednom zo svojich kúskov úryvok z piesne Dragostea Din Tei od O-Zone. Alebo keď odspievala psychadelickú cover verziu od austrálskych Tame Impala s názvom Same Ol´ Mistakes. Tá vytŕčala už na jej albume ANTI.