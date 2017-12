Američania ukázali, akí by sme boli, keby sme boli superľudia

Ľudstvo ešte vyskúšalo svoje možnosti, otestoval ich výborný film s Viggom Mortensenom

12. aug 2016 o 13:40 Kristína Kúdelová

Zbytočne budete počúvať, že publikum tlieskalo postojačky, keď mal premiéru na festivale v Sundance. Že jeho režisér odišiel s cenou z festivalu v Cannes a že aj diváci na festivale v Karlových Varoch ho vyhlásili za to najlepšie, čo videli. Americký film Captain Fantastic vo vás aj tak vyvolá podozrenie a nedôveru, a s takýmto naladením ho odpozeráte od začiatku až do konca.

Nakoniec však nad vami zvíťazí.

Peniaze sú zbytočnosť

Režiséra Marka Rossa poznáte možno skôr ako herca z filmov Americké psycho alebo Dobrú noc, a veľa šťastia. Teraz by bolo dobré vedieť, že okrem tradičných sviatkov, ktoré sa oslavujú po celej jeho rodnej krajine, on u seba doma zaviedol aj Sviatok Noama Chomského. Vedľa seba si posadí jedno deväťročné dieťa, na druhú stranu trinásťročné dieťa a spolu si prečítajú jednu vetu z jeho knihy. Celý deň majú potom na to, aby si zodpovedali: Je inšpiratívna, alebo je to hlúposť?

Nič búrlivé to nie je, ani radikálne, ani prelomové. Vo filme Captian Fantastic však túto drobnosť z rodinného života rozvinul do pozoruhodných ideových i emočných rozmerov.

Aj jeho hlavný hrdina číta Chomského. Nielen to. Celý svoj život sa snaží žiť v súlade s jeho anti-kapitalistickým postojom, odporom k spoločenským konvenciám, establišmentu a pohodlnému spôsobu života. A vedie k tomu aj šesť svojich detí, ktoré vlastným rozhodnutím oslobodil od školskej dochádzky, oddelil od mestskej infraštruktúry a ktoré vychováva kdesi v lese.

Tieto deti nechodia do školy. (zdroj: OUTNOW)

Skutočná škola je vraj takáto. (zdroj: OUTNOW)

Je presvedčený, že keď nebudú márniť čas zbytočnosťami, dosiahnu maximálne ľudské možnosti. Fyzické aj intelektuálne. Zocelia sa tak, že ich neprekvapí žiadna situácia, ani extrémna, a nebudú na to potrebovať ani jeden cent. Napokon, prax mu je dôkazom.