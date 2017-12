Bollywoodsku superhviezdu terorizujú na amerických letiskách

Indický herecký idol Shah Rukh Khan sa sťažuje na zaobchádzanie imigračných úradníkov.

12. aug 2016 o 15:25 Alexandra Jurišová, kk

Bollywoodsku hereckú hviezdu Shah Rukh Khana zadržala americká polícia. Na letisku v Los Angeles. Možno, že už sa ani neprekvapil, stalo sa mu to trikrát počas siedmich rokov. Predtým bol zadržaný imigračnými úradníkmi na letisku White Plains v New Yorku v roku 2012.

Tieto počiny vyvolali veľký rozruch najmä u jeho indických fanúšikov, tí dokonca obvinili USA z rasovej diskriminácie.

Ak vezmeme do úvahy počet obyvateľov Indie, nie je veľa hereckých hviezd, čo by malo viac fanúšikov ako Shah Rukh Khana. Doma je, samozrejme, ikonou, rešpekt si však získal aj vo svete. Pred piatimi rokmi patril medzi najväčšie hviezdy na festivale Berlinale, keď priviezol remake slávneho indickej gangsterky Don.

Do celého sveta sa dostal aj film My Name is Khan, kde hrá obyčajného muža, ktorý pocítil, ako sa zmenil prístup úradov k cudzincom po 11. septembri.

Keď ho v roku 2009 zadržali Američania prvýkrát, zasiahlo aj Indické veľvyslanectvo, vďaka ktorému ho po dvoch hodinách z letiska Newark v štáte New Jersey prepustili. Nemôžeme sa preto diviť, že vyjadril veľké rozhorčenie, aj keď predtým ešte situáciu zľahčoval a žartoval o nej vo svojom prejave na Yaleovej univerzite.

Shah Rukh Khan vo filme Don. (zdroj: OUTNOW)

„Úplne rozumiem a rešpektujem bezpečnosť vzhľadom na to, aký je svet, no byť v USA zadržiavaný každý prekliatykrát, to je naozaj vrchol,“ napísal na Twitteri hneď po tom, ako bol zadržaný vo štvrtok na letisku v Los Angeles.

BBC píše, že americký zástupca štátneho tajomníka Nisha Biswal sa už cez twitter indickému hercovi ospravedlnil. Uvidíme však, koľko úradov, štátnych tajomníkov a krajín ešte v najbližších rokoch vyjadrí ľútosť.

Shah Rukh Khan sa objavil vo viac ako osemdesiatich filmoch, získal aj celý rad ocenení vrátane prestížnej Filmfare ceny.