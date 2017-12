Uprising prinesie s jamajskou atmosférou aj funky náladu

Návštevníkov reggae festivalu čaká jedna zásadná zmena.

12. aug 2016 o 21:15 Dominik Holič

video //www.youtube.com/embed/Isj5iYM4dj4

Uprising reggae festival sa 26. a 27. augusta vracia na Zlaté piesky. Najväčší bratislavský festival už deviaty krát ukáže pestrý záber účinkujúcich aj návštevníkov.

Posolstvo "Láska, miera a jednota" tradične odznie prostredicvtvom reggae, dancehallu, dubu, hip-hopu a jungle.

Funky nálada

Alborosie je taliansky rodák, ktorého na Jamajke najskôr nechceli prijať. Postupne sa však vypracoval na úznávanú postavu svetovej reggae scény a jamajskú atmosféru prenesie aj na Zlaté piesky.

O niečo modernejší zvuk prinesie Kabaka Pyramid, ktorý svoju tvorbu považuje za rebelantskú muziku s odkazom pre budúce generácie.

video //www.youtube.com/embed/65WJ3RtQS7s

Aktuálne hviezdy na Uprisingu vždy dopĺňajú aj legendy, tentokrát predstaví zvuky tradičného roots reggae kapela The Congos

Aj hip-hopový headliner reprezentuje starú školu. Sugar Hill Gang prerazili hitom Rapper’s Delight už koncom 70. rokov a na Uprisingu ukážu svoju nestárnúcu funky náladu.

video //www.youtube.com/embed/mcCK99wHrk0

Z hip-hopu, ale aj zo soulu a world music čerpá speváčka Nneka. Debutový album bojovníčky za rodovú rovnoprávnosť v minulosti kritici označili za najlepšiou ženskú soulovú nahrávku od alubumu The Miseducation of Lauryn Hill slávnej speváčky Lauryn Hill z kapely The Fugeees.

Slovenskú scénu už tradične zastupuje kapela Medial Banana a zvučné mená rapovej scény. Okrem legendárnej crew Názov Stavby vystúpia aj Grammo Rokakz, Haf s Beyuzom a mladí MC’s ako Gleb, Rida Radar a Captayn Freeman

video //www.youtube.com/embed/bm5G0l1YYlU

Zmena žúru

Najväčšia zmena čaká návštevníkov na pódiu s najdunivejšími basami, kde býva vždy najlepší žúr. Obľúbená Mungo’s Station sa mení na Dub Club Stage. Škótsky soundsystem Mungo’s Hi-Fi ho odovzdáva pod patronát krajanov z Elecktrickal Sound System.

Prinášajú si dobrú reputáciu z chorvátskych festivalov Outlook a Dimensions a zahrajú u nich napríklad Dreadsquad, Jahtari či Radikal Guru.

video //www.youtube.com/embed/dh76DiOeuTo

Osvedčenú párty so sebou vždy nosia aj dvaja svetoznámi dídžeji. DJ Vadim sa dlhé roky cíti úplne pohodlne vo všetkých uprisingových žánroch, tento rok s ním vystúpi aj zakladateľ francúzskej kapely Raggasonic - Big Red.

Uvidíme čo ukáže japonský majster turntablizmu DJ Kentaro. Vždy vie dokázať, že je neuveriteľný DJ, ale jeho selekcia môže rovnako zaraziť, ako potešiť.