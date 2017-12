Festival Sziget má za sebou tretí deň, hviezdou bol Manu Chao

V sobotu sa na festivale predstavia aj anglické kapely Bring Me The Horizon, Muse, islandská formácia Sigur Rós či írska skupina Kodaline.

13. aug 2016 o 7:02 TASR

BUDAPEŠŤ. Festival Sziget na dunajskom ostrove Óbudai v Budapešti si právom dáva prívlastok najväčší stredoeurópsky festival. Každý návštevník Ostrova slobody si totiž zo štrnástich hudobných scén vyberie to svoje, od klasiky cez jazz, reggae, rock, disko až po world music.

Domáca formácia Bohemian Betyards rozbiehala tretí deň festivalu. Túto kapelu založili v roku 2009 spoločne spevák Levente Szűcs a gitarista Máté Mihályfi. Ich štýl je zmesou ľudovej hudby, rocku, punku, ska a balkánskych rytmov. Už pár minút po začiatku vystúpenia sa tejto skupine podarilo rozhýbať divákov pred pódiom a následne v rýchlom tempe odohrali celý set.

John Newman

Domácich striedal mladý anglický spevák a muzikant John Newman (1990). Rodák z anglického Keighley je na scéne od roku 2004. Úspech mu priniesla pieseň Love Me Again, ktorá sa v júni 2013 dostala na prvé miesto anglického singlového rebríčka. Vokálom vypomohol aj v dvoch skladbách drum & basovej skupiny Rudimental.

V októbri 2013 Newman vydal debutový album Tribute, ktorý sa v britskom rebríčku albumov dostal na prvé miesto. V októbri 2015 pridal druhý album s názvom Revolve, ktorý sa dostal na tretiu pozíciu. Okrem hitu Love Me Again, ktorý zaspieval hneď v úvode koncertu, pridal aj songy Cheating, Losing Sleep, Out Of My Head, z druhého albumu potom piesne All My Heart, Something Special, Light Down a Come and Get It.

Bastille je názov anglickej indie popovej skupiny, ktorá vznikla v roku 2010. Ako už napovedá samotný názov, skupina si ho zvolila podľa historickej udalosti - dobytia Bastily z 14. júla 1789, ktoré Francúzsko každoročne oslavuje ako veľký sviatok a spevák Dan Smith oslavuje v ten istý deň narodeniny.

V marci 2013 vydali Bastille debutový album Bad Blood, ktorý sa v britskom rebríčku albumov umiestnil na prvom mieste. Na Sziget sa vrátili po roku. Diváci sa výborne zabávali pri ich skladbách Flaws, Bad Blood, Overjoved, Pompeii, Laura Palmer, Things We Lost In The Fire, Good Grief, Oblivion či Of The Night. Na september ohlasuje táto skupina vydanie druhého albumu, ktorý dostane názov Wild World.

Na záver Manu Chao La Ventura

Záver večera na hlavnom pódiu patril francúzskej formácii Manu Chao La Ventura. Samotný Manu Chao, Španiel narodený v Paríži (1961), celým menom José-Manuel Thomas Arthur Chao Ortega patrí medzi úspešných a uznávaných interpretov svetového hudobného diania.

Na scéne je už od roku 1984. V roku 1985 založil kapelu Hot Pants, neskôr v roku 1987 ďalšiu skupinu Mano Negra, s ktorou hral až do roku 1995. V roku 1998 vydal prvý album Clandestino. Jeho platne sa predávajú v miliónových nákladoch, populárnym je v Európe aj v Amerike. Jeho pieseň Me Gustas Tu obletela svet a nechýbala ani na tohtoročnom Szigete. S kapelou pridali tiež songy Welcome To Tijuana, Bongo Bong, Desaparecido, či Mr. Bobby. Minulý rok sa tento hudobník predstavil aj na trenčianskej Pohode.

Tak ako minulý ani tento rok nechýbal na World Music Stage srbský muzikant Goran Bregovič a jeho Wedding and Funeral Band. Goran (1950) je rodákom zo Sarajeva, jeho otec je Chorvát, matka Srbka. Muzikantskú dráhu začínal tento umelec v skupine Beštije, patril tiež k zakladateľom úspešnej rockovej skupiny Bijelo Dugme. Známym sa však stal predovšetkým skladbami, ktoré zložil pre filmy Emira Kusturicu Dom obesenca (1988), Arizonský sen (1993) a Underground (1995). V roku 1995 získal na Medzinárodnom filmovom festivale v Cannes Zlatú palmu.

Na svojom konte má dnes Bregovič desiatku vydaných albumov. V tvorbe nezaprie balkánsky temperament, rómske rytmy, world music, rock aj elektroniku, ktoré dovedna vytvorili štýl jeho "svadobnej a pohrebnej" kapely.

Sziget má za sebou ďalší, v poradí už tretí, vydarený deň. Dnes sa na festivale predstavia ďalšie známe skupiny, medzi nimi anglické kapely Bring Me The Horizon, Muse, islandská formácia Sigur Rós či írska skupina Kodaline.