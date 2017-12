Na Sziget chodí pol milióna ľudí. Volajú im takí, ktorí chcú zničiť festival

Organizátori jedného z najväčších európskych festivalov museli pridať opatrenia, aby vedeli, koho majú v areáli.

13. aug 2016 o 17:49 Marek Hudec

BUDAPEŠŤ. V stredu poobede bolo istú dobu zakázané vojsť do areálu maďarského festivalu Sziget. Medzi umelcami aj návštevníkmi sa spomínala bomba. Bol to však planý poplach - niekto len bez dozoru nechal svoj vak so sendvičmi.

"Mávame síce telefonáty o tom, že chce niekto zničiť festival, ale zväčša ide o neprajníkov, ktorí si robia zlé žarty," hovorí projektový šéf festivalu Tamás Kadár.

Tento rok je však predsa len niečo iné. Sprísnili sa prehliadky áut prichádzajúcich na festival, no taktiež sa zmenili pásky, ktoré návštevníci pri vchode dostávajú. Obsahujú už špeciálny QR kód a číselnú kombináciu priradenú k menu toho, kto si lístok kúpil.

"Nechceme, aby sa návštevníci museli v areáli pozerať na policajtov a ľudí so zbraňami, nechceme, aby tie bezpečnostné podmienky museli vnímať už v areáli, preto sme sprísnili opatrenia hlavne pred vstupom do neho," vysvetľuje Kadár.

Sziget patrí k jedným z najväčších festivalov v Európe, dnes sa jeho návštevnosť počas celého týždňa, kedy trvá, blíži k polovici milióna. Na jednom mieste sa stretáva veľké množstvo ľudí z viac, než stodvadsiatich krajín sveta, čo môže predstavovať bezpečnostné riziko.

Kadár preto priznáva, že počas organizácie museli brať do úvahy teroristické útoky, ktoré sa v Európe odohrali počas posledného roka. Zároveň však dodáva, že žiadnu správu o teroristickej hrozbe zatiaľ nedostali, samozrejme okrem neprajných telefonátov.