R2-D2 nemal dobrý vzťah s C-3PO

Kenny Baker bol jediný, kto mohol hrať populárneho robota v Star Wars. Mal 81 rokov

14. aug 2016 o 9:57 Kristína Kúdelová

,,Bola to len práca, nič viac," hovoril anglický herec Kenny Baker o slávnej ságe Star Wars. Tvrdil, že so svojou postavou si pri nakrúcaní neužil žiadne hviezdne chvíle, veď len čo prišiel, skočil do kúska plechu a na záver scény z nej vyskočil. Nepovedal ani slovo, nemusel pracovať s mimikou, diváci videli len robota, ktorý sa nemotorne pohyboval a občas vypustil nejaký zvuk.

R2-D2 sa napriek tomu stala jednou s najpopulárnejších postáv Hviezdnych vojen. Kenny Baker sa vďaka nej stal viditeľný, hoci to znie ako paradox. Kým ho režisér George Lucas v polovici 70. rokov neoslovil, aby hral v epizóde Nová nádej, živil sa len ako cirkusant.

Britský herec Kenny Baker. (zdroj: TASR/AP)

Na veľké, ale neisté dobrodružstvo (Lucas vtedy len dúfal, že so Star Wars otrasie dejinami kinematografie, nemohol si byť istý) nemal Baker veľmi náladu, chvíľu sa nechal prehovárať, že len on takú úlohu zvládne. Bol dostatočne malý, aby sa do robota dostal a dostatočne silný na to, aby sa s ním dokázal hýbať.

Meral 112 centimetrov - a to sa ukázalo byť akurát. Odvtedy bol na to hrdý. Som najmenší muž v šoubiznise, zvykol povedať ako prvé, keď sa niekomu predstavoval. Spolu s Anthonym Danielsom boli jedinými hercami, čo hrali v šiestich epizódach Star Wars.