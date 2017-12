Grape žil v sobotu už od rána, tento rok výnimočne bez dažďa

Hlavné hviezdy sklamali, statočne to za nich zatiahli menšie mená festivalu.

15. aug 2016 o 12:48 Gregor Kaclík

PIEŠŤANY. Keby existoval festivalový zákonník, bolo by v ňom napísané, že čím dlhšie ste na festivale, tým sú vaše životné štandardy nižšie.

Investovať energiu po dvoch hodinách spánku, aby ste vyzerali reprezentatívne, mnoho ľudí neláka – a práve energiu bude treba. Rannú katarziu úspešne zavŕši cigareta a káva. Alebo cigareta a borovička.

Dvojdňový festival mnohým príde krátky, ale má aj jeden skrytý pôvab – netreba sa šetriť. Areál tak ožíva už v ranných hodinách. V hojdacích sieťach a na sene sa váľa lepšie ako v dusnom stane a do toho vám hrá Vecov DJ set, spánok ešte jeden deň počká, veď je to snáď prvý rok, kedy na Grape neprší.

Skryté klenoty

Najväčšie mená svietia na hlavnom pódiu, prekvapenia ale bolo treba ísť hľadať na menšie pódiá. Nemeckí folkoví Milky Chance odohrali príjemný oddychový koncert, trocha im však škodila atmosféra, ktorá si niesla jeden z festivalových neduhov – diváci čakali na jednu pieseň.

Chcete mať na festivale poloprázdne publikum? Kryte sa s Parou. Zároveň so slovenskou festivalovou stálicou vystupovali mysteriózni Bokka zo susedného Poľska.

Zo zasnívanej a melancholickej elektroniky bolo cítiť silnú inšpiráciu severskou hudbou – Lykke Li, Susanne Sundfor, alebo iamamiwhoami prídu k mysli. Členovia kapely držia svoje identity utajené a aj na Grape vystupovali v maskách a kostýmoch, ktoré dotvárali intímnu atmosféru koncertu.

Sterilná párty

Najväčším hudobným sklamaním boli headlineri Bloc Party, ktorých vystúpenie sa dá popísať jedným slovom – nuda. Od kultového albumu Silent Alarm prešli od indie rocku ďalekú cestu a ich súčasná tvorba pripomína skôr sólo experimenty speváka Kele Okereke,

Sterilne pôsobila nielen hudba, ale celá šou, koncert ako rutina a povinnosť – v tom si mohli podať ruku s Jakeom Buggom. Skupine najviac ublížil odchod vynikajúceho bubeníka Matta Tonga. Ten sa už na poslednom albume vôbec nepodieľal a je to bohužiaľ počuť.

Keby bolo treba určiť víťaza tohtoročného Grapu, bola by ním tanečná elektronika na čele s HVOB, skratka pre Her Voice Over Boys. Minimalistický klubový popík si celý Suzuki stage veľmi elegantne podmanil.

Duo, ktoré naživo vystupuje spolu s bubeníkom si vyslúžil asi desaťminútový potlesk, ani to však nepresvedčilo organizátorov, aby kapelu na pódium ešte pustili. Tanečne naladené publikum dostal na starosť Klangkarusell a precitlo sa až pár hodín po východe slnka.