Jej tvár nepoznáte, no jej texty zaručene. Sia si berie slávu späť od Rihanny

15. aug 2016 o 11:43 Marek Hudec

Kto bude lepší? Barbadoská dvadsiatnička, ktorej piesne sú ternom pre nenásytných hudobných producentov, alebo štyridsiatnička v obrovskej parochni, ktorá prešla tŕnistou cestou ku sláve? Festival Sziget tento rok pridal do svojho programu dve veľké popové speváčky, ktoré majú veľký hit – pieseň Diamonds.

Keď znel na Szigete najprv vo štvrtok v noci, miesto medzi stovkou tisícok fanúšikov by ste hľadali márne. Vtedy ho totiž spievala Rihanna, kráľovná rádiovej popularity. V niektorých miestach mohla pokojne prejsť na playback, pretože publikum celý text opakovalo od slova do slova. Zrejme nie všetci však vedia, že refrén „Všetci sme nádherní ako diamanty na oblohe“ nie je v skutočnosti dielom Rihanny.

Napísala ho Austrálčanka Sia Furlerová. Na jej vystúpenie sa na rovnakom pódiu sa v pondelok čakalo s napätím.

Počuli ste ju, no neviete o tom

Vymenila niekoľko vydavateľstiev, známa bola aj ako súčasť britskej kapely Zero 7, no Sia dlho nepatrila k masovo populárnym interpretom. Pritom bola jednou z tých, ktorí popu rozumejú najlepšie. A v posledných rokoch sme jej autorský vklad počuli v rádiu neustále.

Písala najprv hity pre Katy Perryovú, Britney Spearsovú, Beyoncé aj Rihannu. Sia potrebovala vraj len dvadsať minút, kým v roku 2012 vytvorila pieseň Diamonds, z ktorej sa predali milióny. Ako to však často býva, málokto si na zadnom obale nahrávky skontroluje, kto je v skutočnosti autorom a kto len interpretom diela.

Život popovej hviezdy jej nesedel

Pred desiatimi rokmi si Siu v Spojených štátoch mnohí všimli vďaka klavírnej balade Breathe Me. Vďaka tomu, že uzatvárala päť sezón úspešného televízneho seriálu Six Feet Under. Príbeh o rodine, ktorá vlastnila pohrebný ústav, bol známy aj tým, že sme v ňom mohli počuť skvelú hudbu.

A na jeho úplnom konci, keď sa jednotlivé postavy zmierovali so svojou budúcnosťou a odchádzali v aute na metaforickú cestu do neznáma, dojímala Sia divákom svojím magicky jemne sfarbeným hlasom. Po úspechu Breathe Me sa Sia vybrala na prvé veľké koncertné turné po Spojených štátoch, no na jeho konci zistila, že jej život popovej hviezdy nesedí.

Magazínu The NewYorker napísal, že v tom čase veľa pila a brala drogy. Trvalo takmer päť rokov, než sa z toho spamätala.

Nemohla sa jej vzdať

Sia si preto radšej užívala zákulisie komercie, kde mohla bez obáv stáť v tieni. Keď však pred dvoma rokmi napísala pieseň Chandelier o ťažkom ráne po nočnej párty, nemohla sa jej jednoducho vzdať a opäť ju poslať Rihanne.

Nahrala si ju sama a boli z toho okamžite štyri nominácie na Grammy, ako aj dosiaľ nezažitá sláva. Tentoraz sa však pred ňou Sia skryla – na koncertoch začala nosiť obrovské parochne, nech jej diváci nevidia dobre do tváre. Vďaka extravagantnému vystupovaniu ju preto publicisti začali prirovnávať k Lady Gaga.

Novým albumom This is Acting získala nadšené hodnotenia a veľké očakávania sprevádzali aj jej koncert na Szigete. Na hit Diamonds sa teda na festivale čakalo druhý raz, aj keď nie je ťažké uhádnuť, kto významu jeho textu rozumie lepšie.

