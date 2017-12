Veľký Milan Kundera sa zrodil románom Život je jinde

Česi nanovo vydali román, v ktorom mladý básnik uverí v revolučnú zmenu a koniec starých poriadkov. Nevybrali si ho náhodou.

15. aug 2016 o 15:37 Ľubomír Jaško

Fanúšikovia Milana Kunderu majú len jednu istotu. Dočkajú sa skôr nepredvídateľných prekvapení ako českých prekladov jeho najnovších diel. Medzi také prekvapenia patrí nové vydanie knihy Život je jinde. Je to román akejsi zázračnej časovej slučky. Vo všetkých významoch.

Kundera ho dopísal krátko po okupácii, v čase, keď v komunistickom Československu vyjsť nemohol. O prvé české vydanie sa zaslúžili manželia Škvoreckí v exilovom nakladateľstve Sixty-Eight Publishers v Toronte v roku 1979. Ešte predtým vyšiel román vo francúzskom preklade. Na druhý pokus sa podujalo brnianske vydavateľstvo Atlantis.

Iné Kunderove romány napríklad Žert, Valčík na rozloučenou alebo Nesmrtelnost sú určite slávnejšie, ale aj tento fascinuje autorovým zmyslom pre absurditu, majstrovským štýlom a komplexnosťou.

Slepá viera má tragickú koncovku

Básnik Jaromil bol záhadou od svojho počatia. Jeho matka mala až tri verzie, kde k tomu došlo. Buď na lavičke v parku, v jedno popoludnie v byte kolegu básnikovho otca alebo dopoludnia v romantickej krajine kúsok za Prahou.

Básnikov otec bol presvedčený, že k počatiu došlo v byte jeho kamaráta, lebo v ten deň mal samú smolu.

Tento Kundera vyšiel v češtine druhý raz. (zdroj: ATLANTIS)

No otec sa počas vojny stratil zo scény a v živote plachého básnika zostala len jeho matka. Zamilovaná do jediného syna, zbožňujúca jeho verše a nesmelosť.

„Výchova básnikov v Čechách“ potom v Kunderovom románe okračuje v chaotických časoch politickej zmeny. Mladý poet dovtedy utopený v metaforách ženského tela nechce zostať na okraji. Uverí v revolučnú zmenu a koniec starých poriadkov.

„Bolo také dôležité, či má pravdu on, alebo oni? Dôležité bolo to, že s nimi bol spojený. Našiel spoločnosť ľudí, v ktorej neexistuje ani ako matkin syn, ani ako žiak triedy, ale ako on sám. A napadlo mu, že človek môže byť plne sám sebou len vtedy, ak je naplno medzi inými,“ píše.

Kundera doviedol slepú vieru k absurdnej a súčasne tragickej koncovke. Revolučné činy majú svoje nevinné obete, ale v obdobiach epochálnych zmien nie je čas riešiť detaily.

Príbeh dezilúzie

Toto je veľký román dezilúzie a rozčarovania. Kruté režimy sa začínajú idealizmom mladých revolucionárov, entuziazmom budovateľov a všetkých, ktorí zrazu zacítili príležitosť oslobodiť sa za svojich malých súkromných okov a väzení.

Je to súčasne groteskný príbeh o zneužití slov. Do príbehu bol zapletený sám Kundera. Týmto románom sa musel s degeneráciou radikálne vyrovnať. Život je naozaj inde, autor to nahlas priznáva. Tu sa rodil veľký Kundera, objaviteľ tajomstiev a exhibicionista svojej radikálnej bystrosti, majster frašky a komiky.

