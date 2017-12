CD

nové CD na trhu

25. apr 2005 o 13:10

Sounds Of Summer - The Very Best Of The Beach Boys

Capitol 2005

S koľkými výberovými albumami kalifornskej legendárnej skupiny The Beach Boys ste sa už stretli? Teno posledný je však výnimočný. Trojdisková kolekcia obsahuje pesničky zo všetkých fáz ich dlhej nahrávacej dráhy, od Surfin Safari (1962) až po Kokomo (1988). Prirodzene, ich najlepšie veci stvorili v šesťdesiatych rokoch a prvé dva disky postupne zaznamenávajú skladateľský rast lídra Briana Wilsona od spevavých rokenrolov až ku komplikovaným experimentom z obdobia albumov Pet Sounds alebo Smile.

Garbage - Bleed Like Me

Geffen 2005

Po štyroch rokoch sa vracia americká skupina Garbage vedená speváčkou Shirley Mansonovou a bubeníkom Butchom Vigom, niekdajším producentom slávneho prvého albumu Nirvany Nevermind. Garbage, ktorí sa pred časom skoro rozpadli, opäť ponúkajú piesne odeté v zvukovom kabáte na pomedzí rocku, popu a elektroniky. Dnes sa však musia popasovať so silnou konkurenciou. Ich elektro-rock, ktorým v 90. rokoch dobýjali hitparády, stal sa súčasťou hlavného prúdu v podaní mnohých iných mladších skupín. V piesni Bad Boyfriend si zahral Dave Grohl, líder Foo Fighters a niekdajší bubeník Nirvany.

New Order - Waiting for the Sirens' Call

Warner Brothers 2005

Vraj by bez nich nemohli existovať súčasné gitarové skupiny ako The Killers, Interpol alebo Franz Ferdinand. Britskí New Order, legenda osemdesiatych rokov, sa po dlhších časových úsekov vracia s novými pesničkami. Waiting for the Sirens' Call je ich ôsmym radovým albumom, na ktorom si zachovávajú svoj tradičný zvuk postavený na sólovej basgitare Petra Hooka a hlase lídra Bernarda Summera. Niekdajší pohrobkovia Joy Division bodovali v 80. rokoch hitmi ako Blue Monday alebo True Faith. Na ich novinke nájdete iné skvelé skladby - ako napríklad Krafty alebo Dracula's Castle. (peb)