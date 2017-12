Nový Star Trek je zábavným letným filmom, jeho motor sa však zadrháva

Nové pokračovanie vesmírnych dobrodružstiev stojí na fascinujúcej akcii. Je to jeho najväčia prednosť aj slabina. (recenzia)

16. aug 2016 o 15:56 Marek Hudec

„Je toto klasická hudba?“ pýta sa mimozemšťan Spock, keď sa z reproduktorov v kine ozvú agresívne rytmy a gitarový hluk v piesni Sabotage od divokých newyorských rockerov Beastie Boys.

Vážna hudba to rozhodne nie je, no príbeh tretej časti nového Star Treku sa predsa odohráva v ďalekej budúcnosti, a preto mnohých v obecenstve tento žart rozosmeje.

Rovnaká pieseň znela už aj v energických upútavkach k filmu a má to dôvod. Dokonale vystihuje tempo novej epizódy hviezdnej ságy. Ťažko by ste v nej síce hľadali niečo inovatívne, no nenudí ani chvíľu. Táto letná sezóna potrebuje taký zábavný film.

V alternatívnom svete

Pred desiatimi rokmi dobrodružstvá posádky vesmírnej lode U.S.S. Enterprise už zaujímali málokoho. Jednoduché masky a triky, ktoré sa v seriáli Star Trek dedili už päťdesiat rokov, pôsobili rovnako naivne ako opakujúce sa motívy príbehov.