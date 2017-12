Amanda Peetová sa beznádejne zamilovala do A. Kutchera

25. apr 2005 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 25. apríla (SITA) - Hollywoodska herečka Amanda Peetová sa beznádejne zamilovala do herca a zabávača Ashtona Kutchera vo chvíli, keď ho po prvýkrát uvidela. Táto slobodná herečka, známa s filmov ako Identita či Incident, sa s Ashtonom stretla pri príprave ich nového filmu A Lot Like Love a priznala, že odvtedy je ním doslova posadnutá. "Mám taký pocit, akoby som sa doňho zamilovala. Bolo to hneď, ako sme cvične čítali svoje repliky," povedala mladá herečka. Ashton Kutcher momentálne chodí s herečkou Demi Mooreovou.