Popliesť na olympiáde hymnu? To je urážka štátu

Medailový ceremoniál ide podľa prísneho protokolu, napriek tomu sa robia chyby.

18. aug 2016 o 17:29 Kristína Kúdelová

Hymna musí byť v bezchybnej verzii, zástava sa nesmie dotýkať zeme, meno víťaza treba vysloviť správne. Medailová ceremónia na medzinárodných podujatiach je nesmierne emotívna udalosť, hovorí šéfka Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu Felicitas Babušíková, tam nie je právo na omyl.

Omyly sa však už predsa len stali, hymna býva práve tou rizikovou časťou. Kazašskej športovej strelkyni raz zahrali hymnu z filmu Borat a kým sme ešte boli súčasťou Česko-Slovenska, stalo sa aj, že pustili len českú časť. „V tých časoch to bývalo tochu komplikovanejšie,“ hovorí Babušíková. „Štát je povinný priniesť správnu verziu a šéf výpravy má zodpovednosť dohliadnuť spolu s organizátormi na to, aby šlo všetko podľa protokolu. Keď sa niečo pokazí, je to urážka štátu a najmä, ocenený športovec je na to citlivý.“

Na olympiáde v Riu to bola agenda Romana Bučeka. Hovorí, že Brazílčania si našu hymnu sami z oficiálnych miest zohnali a nášmu olympijskému výboru ju ešte pred rokom poslali, aby ju schválil. Pred víťazstvom deblokanoistov bratrancov Škantárovcov sa už neozvali. Felicitas Babušíková však hovorí, že ona zažila situácie, keď ju organizátori zavolali na kontrolu hymny. „Bolo to v Japonsku, na majstrovstvách sveta v krasokorčuľovaní v roku 1985.

Hrozilo, že vyhrá aj Jozef Sabovčík,“ hovorí. „On však deň pred súťažou odstúpil, tvrdil, že ho bolia uši. Skoro sme ho vtedy roztrhali. Nakoniec zvíťazil Brian Orser, preto vtedy zahrali kanadskú hymnu.“

Jozef Sabovčík. (zdroj: SME - JOZEF JAKUBČO)

