Slayer vzdorujú šialencom, ako je Donald Trump. Potvrdili to na koncerte

Americká trashmetalová legenda opäť vystúpila na Slovensku

18. aug 2016 o 14:59 Agda Bavi Pain

Bez zľutovania. Svetová legenda Slayer rozpútala na Slovensku opäť po štyroch rokoch peklo a zmietla pritom všetky pochybnosti o tom, že by jej hudba strácala na aktualite a nebola zároveň nesmrteľná ako samotné inferno.

Nový album Repentless (Bez ľútosti) a s ním aj tie najväčšie hity predstavila štvorica amerických hudobníkov v bratislavskej Aegon aréne pred burácajúcim publikom. A neušetrila pritom ani jedného z takmer troch tisícok nadšených divákov.

Z extrému do mainstreamu

Rock je mŕtvy. Aspoň tak konštatujú odborníci už nejaký ten rok. No zdá sa, že s pribúdajúcim vekom sa má jeho mŕtvola k životu čoraz viac a prežije ešte nejednu tanečnú horúčku či módny trend. Čo bolo len pred niekoľkými rokmi vysloveným extrémom, je dnes už pomerne vážnou a rešpektovanou klasikou.

A tak aj publikum stredajšieho koncertu pozostávalo prevažne z vážnych ročníkov, no nezaostávali ani tí mladší a tínedžeri. Fanúšikovia zo Slovenska a okolitých krajín zapĺňali priestor okolo haly a priľahlých pohostinských zariadení už od skorého poludnia, aby si mohli naživo vypočuť tri zvučné mená na jednom veľkolepom koncerte.

Okrem otcov extrémneho rocku a dvojnásobných držiteľov ocenenia Grammy sa v plnej sile ukázali aj esá súčasnej scény, nádejná americká formácia Unearth. Vo svojej slovenskej premiére sa domácemu publiku predstavili idoly novej generácie a melodického metal-coru Bullet For My Vallentine, ktorých spolu s headlinermi môžeme pravidelne vidieť v sprievode takých velikánov ako Iron Maiden.

Stará klasika s novými posilami

Hlasy neprajníkov, že ide len o „polovičatý“ Slayer, zanikli v ováciách publika hneď po odštartovaní koncertu a každý poctivý držiteľ vstupenky už zakrátko zinkasoval dupľovanú dávku decibelov a smrtonosného nasadenia.

Výkon legendárnej kapely opäť presvedčil, že ani po predčasnom odchode kultového gitaristu Jeffa Hannemana na onen svet, ani po opakovanom rozchode s Davom Lombardom, jedným z najlepších bubeníkov sveta, sa skupina nevzdala svojho trónu.

Na ňom sa vedľa „otcov zakladateľov“ úspešne usadil gitarista Gary Holt z nemenej známej legendy Exodus a staronový člen skupiny, bubeník Paul Bostaph (Exodus, Testament, Forbidden), ktorý zostavu doplnil už tretí raz. Intro z posledného, dvanásteho albumu hneď v úvode vystriedal pilotný singel Repentless a neskôr aj ďalší aktuálny hit You Against You, známe nielen vďaka drsným väzenským videoklipom, v ktorých sa zaskvel aj naslovovzatý hollywoodsky zabijak Danny Trejo.

Okrem štyroch songov z posledného opusu odzneli v priebehu koncertu zásadné hymny ako Dead Skin Mask alebo Raining Blood, ktoré definujú nielen slávnu skupinu, ale samotný žáner vôbec.

Božská tragédia

„Boh nás nenávidí všetkých!“ hrmel na plné hlasivky frontman v refréne piesne Disciple z famózneho albumu God Hates Us All, ktorý ako diabolské memento vyšiel presne v deň šokujúceho teroristického útoku na newyorské Dvojičky pred pätnástimi rokmi.

Satanská symbolika a desivé danteovské výjavy blasfémie sprevádzajú slávnu kalifornskú formáciu už od jej vzniku a slúžia ako výraz vzdoru a vyostrená kritika civilizačných neduhov od náboženského fundamentalizmu a ortodoxnej cirkvi až po globálny korporativizmus a politických šialencov ako Donald Trump.

Dvojica Tom Araya a Kerry King aj po tridsiatich piatich rokoch stojí verne pri sebe aj za svojimi mladíckymi ideálmi a revoltou, vďaka čomu sa Slayer dosiaľ nespreneverili svojmu posvätnému hnevu ani bezbožnej guráži. A hoci sa postarší muzikanti hýbali na pódiu predsa len pomenej, ich hudba a elektrizujúca energia doslova hýbala masami.

Večne usmiaty Araya, ktorý len nedávno oslávil 55 rokov, vďaka svojej dlhej brade dokonale pripomínal pekne nasratého Mikuláša, ktorý nikomu nič nedaruje, a nadšené publikum ocenilo každé jeho gesto.

Dovedna dvadsať skladieb a takmer dvojhodinový koncert zavŕšila slávna hitovka Seasons In The Abyss, a aby toho nebolo málo, ako prídavky odzneli absolútne klenoty ako Hell Awaits, South Of Heaven či úplne na záver Angel Of Death. Smrtonosný anjel vlial do tisícov nadšencov opäť nový život a nabil nás všetkých energiou do zásoby na ďalšie štyri roky.

Autor je spisovateľ a publicista