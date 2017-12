Zoe Saldana robila kaskadérske kúsky v Star Treku sama

Rada prijíma filmové roly z iného sveta. Do kín prichádza ako dôstojníčka Uhuru v treťom filmovom pokračovaní Star Treku.

Je to ten typ človeka, ktorý ukazuje, aké skvelé je, keď sú ľudia čestní, priami a zaujímaví, a ešte lepšie, keď sa úprimne zaujímajú o kľúčové otázky v spoločnosti. Zoe Saldana sa nevyhýba konfrontácii so sexizmom ani rasovým otázkam v Hollywoode.

A aj keď dnes má povesť solventnej akčnej hrdinky, často sa vraj pristihne pri tom, že so svojím „zaškatuľkovaním“ zápasí. Najmä vtedy, keď počúva od producentov reči, že ju najímajú do filmov preto, že vyzerá dobre v spodnej bielizni a so zbraňou v ruke. Stále sa však nevie zmieriť s tým, že vo filmoch, kde hráva, prevyšuje mužské osadenstvo.

Ale príliv sa strieda s odlivom, poznamenáva vtipne a dodáva, že ako žena vo vedúcich filmových úlohách možno dokáže prelomiť ľady. „Zvykla som si, že som jediné dievča na pľaci. Len sa pozrite na Parchantov alebo na Star Trek, som tam úplne sama.“

Černošskú legendu jej ohundrali

Priznáva, že o čisto mužské príbehy či vojnové filmy sa sama takmer nezaujíma, no nie preto, že by nebola dostatočne intelektuálna. Skôr má silnú potrebu spoznávať filmové osudy ostatných žien. Myslí si však, že na to, aby aj ženské herečky dostávali uznanie či ponuky, aké si zaslúžia, nemôže všetko ostať len na ich pleciach.

„Diváci majú silu, oni si kupujú vstupenku na filmy s mužskými hrdinami. Veď aj väčšina žien chodí so svojimi polovičkami na filmy, ktoré ich takmer vôbec nezaujímajú.“ Takmer päť rokov čakala, kým sa do kín dostane životopisná snímka, kde stvárnila kultovú černošskú speváčku Ninu Simone.

Od obsadenia v roku 2012, cez prvý trailer na YouTube až po nenápadnú premiéru filmu v apríli Zoe na internete pranierovali za to, že má tú drzosť hrať vysoko politicky angažovanú speváčku, navyše s tmavou pleťou. A potom, čo na twitteri uverejnila speváčkin citát, sa hnev ešte znásobil. No tak ako proti všetkému zlému vo svojom živote, aj teraz sa kritike stavia tvárou, a nie chrbtom.

„Neexistuje iba jediný možný spôsob, ako byť čierny,“ povedala na svoju obhajobu v rozhovore pre magazín Allure. Je však pravda, že vďaka portorickým a dominikánskym koreňom nevyzerá ako plnokrvná černoška, tvorcovia jej vo filme museli prirobiť o niečo výraznejší široký nos a stmaviť pokožku.

„Som čierna spôsobom, akým viem, vychovávam černošských synov. Ani len neuvažujte nad tým, že sa na mňa pozriete a zahrniete ma takýmto pohŕdaním.“ V jej dlhej hereckej kariére je to zrejme prvýkrát, čo musela brániť svoju umeleckú voľbu.

Vesmír jej učaroval

V súčasnosti je nadšená spoluprácou s Benom Affleckom vo filme Live by Night (2017), ktorý sa odohráva v období prohibície, a zároveň sa nebojí pokračovať v úlohe nebezpečnej zelenej mimozemšťanky Gamory v úspešnej marvelovke Strážcovia Galaxie (2014).